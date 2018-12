Phi công Nhật Bản ngồi tù 10 tháng vì say rượu

Phi công Nhật bị bắt trước giờ cất cánh vì say rượu

BBC hôm nay đưa tin Katsutoshi Jitsukawa, 42 tuổi, phi công của hãng hàng không Nhật Bản Japan Airlines (JAL) bị tuyên án 10 tháng tù tại tòa án Isleworth Crown, Anh.

Cơ phó Katsutoshi Jitsukawa sau khi bị bắt tại London. Ảnh: London Metro Police

Jitsukawa bị bắt hôm 28/10 tại sân bay Heathrow, London, vì không vượt qua được cuộc thử nghiệm nồng độ cồn, chỉ 50 phút trước khi anh này chuẩn bị điều khiển một chuyến bay tới Tokyo. Các nhân viên an ninh phát hiện anh ta có mùi rượu, mắt lờ đờ và không đứng vững.

Giới chức xác định có 189 mg cồn trong 100 ml máu của Jitsukawa, dù giới hạn cho phép đối với một phi công chỉ là 20 mg.

Thẩm phán Phillip Matthews lên án Jitsukawa, cho hay anh ta "rất say" trước chuyến bay và viễn cảnh ngồi trên máy bay mà anh ta làm cơ phó là "quá kinh hãi".

"Quan trọng nhất là sự an toàn của tất cả những người ở trên khoang suốt chuyến bay dài lên tới 12 tiếng hoặc hơn nữa. An toàn của họ bị đe dọa bởi sự say xỉn của anh", ông Matthews nói. "Hậu quả đối với những người trên khoang có thể rất thảm khốc".

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy Jitsukawa bị bắt hôm 28/10 vì có nồng độ cồn cao gấp 9 lần quy định. Ảnh: PA

Chiếc Boeing 777 chở 244 hành khách tới Tokyo đã bị trễ 69 phút so với dự kiến vì sự cố này. Jitsukawa, người không có nơi ở cố định và đã bị sa thải, nhận tội trước tòa và cho hay bản thân cảm thấy "chán nản". Anh ta muốn xin lỗi JAL, các hành khách và gia đình vì đã khiến họ xấu hổ.

JAL xác nhận kể từ tháng 8/2017, đã có 19 trường hợp phi công của hãng này không vượt qua được bài kiểm tra nồng độ cồn.