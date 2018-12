Phát ngôn viên IS bị tiêu diệt ở Syria

Cuộc mật đàm lập đế chế Hồi giáo của thủ lĩnh IS

Phát ngôn viên của IS Abu Mohamed al-Adnani. Ảnh: independent

"Abu Mohamed al-Adnani, phát ngôn viên của IS, đã tử vì đạo trong khi theo dõi hoạt động đẩy lùi chiến dịch quân sự nhằm vào Aleppo", hãng tin của IS, Amaq, thông báo và nói rằng IS thề sẽ "trả thù dưới bàn tay của thế hệ mới".

Theo AFP, tuyên bố được đưa ra sau khi một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết họ nhắm mục tiêu vào một thủ lĩnh cấp cao của IS trong cuộc không kích của liên minh do Mỹ dẫn đầu hôm 30/8 ở tỉnh Aleppo.

"Liên minh đã không kích ở Al-Bab, Syria. Chúng tôi vẫn đang đánh giá kết quả của hoạt động", quan chức này nói.

Các nhà phân tích mô tả Adnani là kẻ đóng vai trò chủ chốt trong nhóm.

"Abu Mohamed al-Adnani sẽ luôn được các chiến binh ghi nhớ là người loan báo 'sự nghiệp khôi phục nhà nước Hồi giáo' vào tháng 6/2014", chuyên gia về jihad Romain Caillet nói.

Adnani xuất thân từ tỉnh Idlib, tây Syria và tham gia phong trào jihad ở Iraq, nơi ông ta làm việc cho thủ lĩnh Al-Qaeda đã bị tiêu diệt là Abu Musab al-Zarqawi.

Aymenn Jawad Tamimi, một chuyên gia về các nhóm jihad, nói rằng cái chết của Adnani "có ý nghĩa biểu tượng và cho thấy sự suy giảm lớn của IS".

"Nếu hắn bị tiêu diệt bởi cuộc không kích của liên minh, điều đó cho thấy liên minh đã xâm nhập tình báo hiệu quả. Nếu không thì họ sẽ không thể tiêu diệt nhiều thành phần cấp cao như vậy", ông nhận xét.

