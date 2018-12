Phát hiện hơn 50 mộ tập thể tại nơi IS từng kiểm soát ở Iraq

IS có thể đang chế tạo vũ khí hóa học / IS giết một lính Mỹ ở Iraq

Nhân viên pháp y khai quật mộ tập thể ở sân vận động bóng đá tại thành phố Ramadi. Ảnh: Mirror.

"Hơn 50 ngôi mộ tập thể được phát hiện tại một số khu vực ở Iraq", AFP dẫn lời phái viên Liên Hợp Quốc Jan Kubis phát biểu trước Hội đồng Bảo an hôm qua. Những bằng chứng "tội ác kinh tởm" này nằm ở phần lãnh thổ giành lại từ phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS).

Theo ông Kubis, Iraq ngày 19/4 phát hiện ba ngôi mộ chứa đến 40 thi thể nằm trong một sân bóng đá ở thành phố Ramadi. Các lực lượng Iraq chiếm tòa nhà chính quyền Ramadi từ IS từ cuối năm 2015 và tuyên bố giải phóng hoàn toàn thành phố hồi tháng 2.

Ông Kubis cho biết khủng hoảng nhân đạo ở Iraq đang tồi tệ hơn với gần một phần ba dân số Iraq, hơn 10 triệu người, cần trợ giúp khẩn cấp, tăng gấp đôi so với năm ngoái. Ông dự đoán sẽ có thêm hai triệu người mất nhà ở tính đến cuối năm 2016 do chiến dịch quân sự nhằm đẩy lùi IS.

Các lực lượng Iraq và người Kurd mở đợt phản công ở tỉnh Nineveh, nơi IS đang kiểm soát thành phố thủ phủ Mosul, từ tháng 3. Nhóm phiến quân chiếm Mosul từ tháng 6/2014.

Kubis còn kêu gọi giới lãnh đạo Iraq giải quyết những khác biệt dẫn tới biểu tình ở thủ đô Baghdad, nói bất ổn sẽ chỉ giúp IS bám trụ lại. "Chúng là những kẻ hưởng lợi từ bất ổn chính trị và thiếu cải cách", ông cho biết.

Như Tâm