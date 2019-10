Phát biểu của Thunberg vào ca khúc hit

DJ nổi tiếng người Anh Fatboy Slim phối một đoạn trong bài phát biểu của Greta Thunberg tại Liên Hợp Quốc vào hit "Right Here, Right Now".

Fatboy Slim, 56 tuổi, khiến các fan bất ngờ khi biểu diễn lại bản hit "Right Here, Right Now" (Ngay tại đây, ngay lúc này) trong liveshow ở thị trấn Gateshead, hạt Tyne và Wear hôm 4/10, nhưng phối thêm một đoạn phát biểu của nhà hoạt động môi trường Thunberg.

DJ Anh đưa phát biểu của Thunberg vào ca khút hit Fatboy Slim chơi bản hit "Right Here, Right Now" phối với đoạn phát biểu của Thunberg trong liveshow hôm 4/10. Video: Scott Jackson/Facebook/ Guardian

Giữa giai điệu quen thuộc của ca khúc cách đây hai thập kỷ, giọng nói của Thunberg tại Liên Hợp hôm 23/9 vang lên với lời cảnh báo các lãnh đạo thế giới về hậu quả nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, khiến đám đông phấn khích nhún nhảy theo.

"Ngay tại đây, ngay lúc này, nơi chúng ta vạch ra lằn ranh", cô bé 16 tuổi nói. "Thế giới đang thức tỉnh. Và thay đổi đang diễn ra, dù các ngài có muốn hay không".

Đoạn video quay lại màn biểu diễn đã được một fan chia sẻ lên Twitter và thu hút hơn 600.000 lượt xem.

DJ Anh Fatboy Slim. Ảnh: AFP

Bản phối trên do nghệ sĩ nhạc điện tử người Nam Mỹ David Scott thực hiện từ tháng trước và đã được Fatboy Slim chia sẻ lên Facebook kèm hình ảnh Thunberg đang phát biểu cùng những cuộc biểu tình vì môi trường, hiện tượng băng tan và gấu Bắc cực gầy gò.

"Tôi xem video Greta phát biểu ở Liên Hợp Quốc vào một đêm khá muộn và ngay khi cô bé nói ''right here, right now', bài hát của Fatboy Slim đã vang lên trong đầu tôi và vào khoảnh khắc ấy tôi chỉ biết rằng mình phải tạo ra một bản mash-up", Scott nói. "Nếu các bạn xem video gốc, các bạn sẽ thấy nó gắn với tổng thể câu chuyện, đó là câu chuyện về sự tiến hóa, chúng ta đến từ đại dương và tiến hóa thành con người như thế nào và bây giờ chúng ta đang ở giai đoạn này, không ngừng tiêu thụ và đoạn kết video là một đứa trẻ to béo".

Nhà hoạt động môi trường 16 tuổi kiện 5 nền kinh tế lớn Greta Thunberg phát biểu ở Liên Hợp Quốc hôm 23/9. Video: Reuters

Người hâm mộ đã bày tỏ sự thích thú với ý tưởng trên và ca ngợi đây là "một tuyệt tác", đồng thời đề nghị Fatboy Slim phát hành ca khúc này và quyên một phần tiền cho hoạt động từ thiện.

Thunberg chưa bình luận gì về ca khúc.

