Pelosi chỉ trích Trump

MỹChủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi chỉ trích các phản ứng của Trump với Covid-19, cho rằng ông "lãng phí thời giờ" và "mọi người đang chết dần".

"Chúng ta nên thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa. Sự chối bỏ nguy cơ ban đầu của Tổng thống rất nguy hiểm", Pelosi nói trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với CNN hôm 29/3, đề cập đến những phản ứng của chính quyền Trump với đại dịch.

Pelosi còn đặt câu hỏi về sự hiểu biết cũng như thời điểm Trump nắm được về tác động của nCoV. "Tôi không biết các nhà khoa học đã nói gì với ông ấy, khi nào Tổng thống biết về điều này và ông ấy biết những gì?", Chủ tịch Hạ viện nói, thêm rằng "trong khi Tổng thống lãng phí thời giờ, mọi người đang chết dần".

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi trong buổi phỏng vấn độc quyền với CNN hôm 29/3. Ảnh: CNN.

Khi được hỏi liệu có cho rằng việc Trump đánh giá thấp nguy cơ khủng hoảng Covid-19 khiến người Mỹ phải trả giá hay không, Pelosi trả lời. "Đúng. Tôi đang nói như vậy".

"Cách đây 20 ngày, Tổng thống nói rằng mọi thứ đều tuyệt vời. Không, chẳng có gì tuyệt vời cả", Pelosi nói. Bà cho rằng ở thời điểm 20 ngày trước, Mỹ mới có gần 500 ca nhiễm và 17 ca tử vong, nhưng trong 20 ngày qua, khi họ chưa kịp chuẩn bị gì, đã có hơn 100.000 ca nhiễm và hơn 2.000 ca tử vong.

Về việc Trump muốn nới lỏng các biện pháp cách biệt cộng đồng theo từng vùng ở đất nước, Pelosi nói, "Bây giờ tôi nghĩ rằng, điều tốt nhất là ngăn chặn những mất mát hơn là mở ra mọi thứ, bởi vì chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra".

Từ khi dịch bệnh bùng phát, Tổng thống Trump được cho là đã đánh giá thấp mức độ rủi ro của nCoV. Nhưng trong những tuần gần đây, lực lượng đặc biệt chống Covid-19 của Nhà Trắng đã tăng cường phản ứng quốc gia, tăng cường thiết bị y tế đến từng bang và bệnh viện. Sau khi số ca tử vong do nCoV được báo cáo tăng gấp đôi, lên hơn 2.000 trong vòng hai ngày, các quan chức Mỹ khuyến cáo người dân New York, New Jersey và Connecticut "kiềm chế đi lại nội địa không cần thiết trong 14 ngày, có hiệu lực ngay lập tức".

Trump ngày 29/3 thông báo Mỹ sẽ kéo dài chính sách "cách biệt cộng đồng" tới ngày 30/4, nói "đỉnh tử vong" do Covid-19 có thể đến trong hai tuần nữa.

Covid-19 đã xuất hiện ở gần 200 quốc gia, vùng lãnh thổ sau khi khởi phát ở Vũ Hán, Trung Quốc tháng 12/2019, khiến hơn 721.500 người nhiễm, gần 34.000 người chết. Mỹ đang là vùng dịch lớn nhất thế giới với gần 142.000 người nhiễm và gần 2.500 ca tử vong.

Mai Lâm (Theo CNN)