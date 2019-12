ông Tập thăm Macau

Ông Tập Cận Bình hôm nay bắt đầu thăm Macau ba ngày nhân kỷ niệm 20 năm ngày đặc khu này được trao trả về Trung Quốc.

Lịch trình chuyến thăm chính thức dài nhất của ông Tập tới Macau bắt đầu từ 18/12 chưa được công bố cụ thể, nhưng Chủ tịch Trung Quốc dự kiến công bố một loạt chính sách hỗ trợ cho Macau, như một cách động viên đặc khu hành chính này trong bối cảnh Hong Kong đã chứng kiến các cuộc biểu tình kéo dài hơn 6 tháng qua.

Các chính sách hỗ trợ Macau được cho là nhằm đa dạng hóa nền kinh tế vốn phụ thuộc vào các sòng bạc của đặc khu, biến nơi đây thành một trung tâm tài chính mới với sàn chứng khoán giao dịch bằng đồng nhân dân tệ.

Ông Tập cũng sẽ dự lễ tuyên thệ nhậm chức của trưởng đặc khu hành chính Macau Ho Iat-seng vào ngày 20/12, đúng ngày kỷ niệm 20 năm Macau được trao trả về Trung Quốc.

Đơn vị điều hành phà Macau Turbo Jet cho hay họ đã giảm một nửa số lượng chuyến phà đến và đi từ Hong Kong nhằm thắt chặt an ninh nhân lễ kỷ niệm. Hệ thống đường sắt đô thị của thành phố cũng bị ngừng hoạt động trong ba ngày kể từ hôm nay do "các biện pháp an ninh".

Bắc Kinh trước đó thắt chặt việc kiểm soát thị thực từ tháng 11 đối với người dân đại lục đến Macau.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại một sự kiện ở Bắc Kinh ngày 25/10. Ảnh: Reuters.

Macau, thuộc địa cũ của Bồ Đào Nha, được trao trả về Trung Quốc ngày 20/12/1999 theo mô hình "Một quốc gia, hai chế độ", tương tự Hong Kong. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình hiếm khi xảy ra ở Macau, với hơn một nửa trong số 100.000 dân là người nhập cư từ đại lục trong những thập kỷ gần đây.

Nguồn thu của Macau phụ thuộc rất nhiều vào ngành công nghiệp cờ bạc được hợp pháp hóa, với các sòng bạc đóng góp khoảng 80% ngân sách đặc khu.

Mai Lâm (Theo Reuters)