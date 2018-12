Obama kể chuyện lóng ngóng giúp con gái lắp đèn bàn

Hoàng tử Harry phỏng vấn Obama về ngày Trump nhậm chức / Obama tái xuất trong video cổ vũ thanh niên da màu Mỹ

Ông Barack Obama xuất hiện trong talkshow. Ảnh: Netflix.

Câu chuyện "lao lực" lắp đồ nội thất được cựu tổng thống Mỹ Barack Obama chia sẻ khi làm khách mời trong serie talkshow "My Next Guest Needs No Introduction" phát tập đầu tiên trên kênh Netflix hôm qua, theo Time.

Ông Obama cho biết bản thân rất dễ xúc động khi cùng gia đình đưa Malia đến Harvard nhập học vào mùa thu 2017. "Về cơ bản, trong quãng thời gian đó tôi trở thành người vô dụng. Từ ba tuần trước mọi người đã thấy tôi khóc rồi. Malia do rất tâm lý đã đề nghị 'bố, con có cây đèn để trong hộp, bố lắp lại cho con nhé'", ông Obama kể.

Ông Obama và con gái Malia. Ảnh: AFP.

Cây đèn bàn có khoảng 4 phần được tháo rời để thuận tiện cho việc di chuyển. Tuy nhiên, cựu tổng thống Mỹ mãi loay hoay làm công việc tưởng chỉ mất ba đến 5 phút. "Tôi cứ ngồi đó, vật lộn với cây đèn trong nửa giờ trong khi (vợ tôi) Michelle đã lau chùi xong và đang sắp xếp phòng để đồ. Tôi khá là thảm hại", ông Obama chia sẻ.

Ông Obama kết hôn với bà Michelle, có hai con gái là Malia và Sasha. Nổi tiếng là ông bố yêu con, ông Obama từng ví việc đưa Malia đi học giống như "phẫu thuật mở tim". Tuy nhiên, công nghệ đã giúp ông vượt qua quãng thời gian làm bố khó khăn này bởi hai người chia sẻ thông tin gần như mỗi ngày. Con gái Malia cũng thường gửi biểu tượng trái tim cho bố.

Vũ Phong