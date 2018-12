Nữ tài xế Mỹ vu cáo cảnh sát tội cưỡng bức

Tổng chưởng lý New York từ chức vì bê bối tình dục / Nhà báo thắng giải Pulitzer phanh phui trùm Hollywood quấy rối tình dục như thế nào?

Tài xế Dixon-Cole khi bị cảnh sát kiểm tra hôm 20/5. Ảnh: Sở An toàn Công cộng Texas.

Sự việc xảy ra vào ngày 20/5 tại thành phố Grapevine, bang Texas, khi Sherita Dixon-Cole, 37 tuổi, bị Daniel Hubbard, sĩ quan Sở An toàn Công cộng Texas, chặn lại do chiếc xe cô này điều khiển có dấu hiệu bất thường và không đảm bảo an toàn.

Theo lời khai của Hubbard, anh đã thực hiện kiểm tra nồng độ, sau đó tìm thấy rượu vodka ở ghế sau và một chiếc cốc ở ghế lái. Hubbard đã bắt giữ Dixon-Cole vì tội lái xe khi đang say rượu và chuyển cô tới nhà tù hạt Ellis tại thành phố Waxahachie, theo ABC News.

Tuy nhiên, vào ngày hôm sau, Lee Merritt, luật sư của Dixon-Cole, thông báo rằng thân chủ cáo buộc cảnh sát Hubbard đã tấn công tình dục cô ở bên ngoài và bên trong xe tuần tra.

Dixon-Cole được thả tối 20/5 sau khi gia đình cô đưa ra yêu cầu. Câu chuyện của người phụ nữ 37 tuổi nhanh chóng được đưa tin và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Sở An toàn Công cộng Texas đã lập tức kiểm tra đoạn video do camera gắn trên xe tuần tra và trên người Hubbard quay được, sau đó chuyển chúng tới cơ quan công tố để xem xét. Hôm 22/5, đoạn video dài gần hai giờ được công bố cho thấy lời cáo buộc đầy mâu thuẫn của Dixon-Cole.

"Video cho thấy hoàn toàn không có bằng chứng chứng minh lời cáo buộc nghiêm trọng và vô căn cứ chống lại cảnh sát trong vụ bắt giữ. Chúng tôi rất kinh ngạc khi ai đó có thể đưa ra một lời buộc tội đáng khinh, vu khống và giả dối đối với một sĩ quan sẵn sàng mạo hiểm tính mạng hàng ngày để bảo vệ và phục vụ cộng đồng", Sở An toàn Công cộng Texas cho biết.

Công tố viên Patrick Wilson sau khi xem xét video cho rằng cảnh sát đã thực hiện đúng trách nhiệm. "Bi kịch thay, sĩ quan đó vẫn bị hãm hại một cách công khai và hiểm độc", ông nói. Ông cho hay cơ quan công tố hạt đang xem xét truy tố Dixon-Cole với tội danh vu cáo.

Sau khi video được công bố, luật sư Merrit thừa nhận sự việc mâu thuẫn với lời cáo buộc của thân chủ, đồng thời xin lỗi vì đã "phóng đại những chỉ trích" nhắm vào cảnh sát Hubbard.

Ánh Ngọc