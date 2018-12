Nữ nghị sĩ Mỹ sát cánh cùng bà Clinton chống Donald Trump

Hillary Clinton lên án Trump vì ủng hộ Anh rời EU

Bà Clinton tối qua nắm tay bà Warren tại sự kiện ở Cicinatti. Ảnh: Reuters

"Khi Donald Trump nói ông ta sẽ làm nước Mỹ vĩ đại, ý ông ta là làm nước Mỹ vĩ đại hơn đối với những người giàu có như chính Donald Trump", Reuters dẫn lời bà Warren nói bên cạnh bà Clinton. Bà Warren còn cho rằng ông Trump là "kẻ hám tiền" với lòng thù hận và tham lam.

Bà Warren là lãnh đạo cánh cấp tiến của đảng Dân chủ và là lựa chọn tiềm năng cho chức vụ phó tổng thống nếu bà Clinton thắng cử tổng thống. Nữ nghị sĩ cho rằng bà Clinton đã dành cả sự nghiệp chiến đấu cho các giá trị tự do, còn ông Trump, một trùm bất động sản giàu có, tập trung vào việc tăng lợi nhuận.

Thượng nghị sĩ bang Massachusetts xuất hiện cùng bà Clinton trước đám đông ủng hộ ở thành phố Cincinnati, bang Ohio. Quyết định vận động cùng bà Warren lần đầu tiên ở thành phố này thể hiện vai trò then chốt của bang dao động này trong cuộc đấu với ông Trump vào tháng 11 tới. Ohio giáp các bang Kentucky và Indiana.

Kể từ năm 1964, bang Ohio ủng hộ tất cả các ứng viên tổng thống thành công và chưa có người thuộc đảng Cộng hòa nào thắng ghế Nhà Trắng mà không thắng ở Ohio.

Kết quả các cuộc thăm dò công bố hôm qua cho thấy bà Clinton ngày càng được nhiều người dân Mỹ ủng hộ hơn so với ông Trump. Theo khảo sát do Washington Post/ABC News thực hiện, bà Clinton được 51% người dân Mỹ ủng hộ, cao hơn 12% so với Trump.

Trọng Giáp