Nữ họa sĩ Việt vẽ tranh trên khăn lụa 2 mét tặng Công chúa kế vị Thụy Điển

Bà Văn Dương Thành từng nhiều lần vinh dự được lựa chọn sáng tác tranh trên lụa để làm quà tặng phu nhân và nguyên thủ các nước.

Họa sĩ Văn Dương Thành sáng tác tranh trên chiếc khăn lụa tặng cho Công chúa kế vị Thuỵ Điển Victoria Ingrid Alice Desiree. Ảnh: NVCC

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh hôm 6/5 thay mặt Nhà nước tặng cho Công chúa kế vị Vương Quốc Thuỵ Điển Victoria Ingrid Alice Desiree một chiếc khăn lụa tơ tằm, nhân chuyến thăm và làm việc chính thức của bà tới Việt Nam.

Chiếc khăn là một món quà đặc biệt bởi trên mặt khăn là một bức tranh thiên nhiên Thụy Điển được nữ họa sĩ Văn Dương Thành, người từng có thời gian gắn bó và am hiểu về vương quốc Bắc Âu, vẽ.

"Tôi rất vinh dự được giao nhiệm vụ sáng tác một bức tranh trên khăn lụa làm quà tặng cho Công chúa kế vị của Thuỵ Điển để ghi nhớ chuyến thăm chính thức Việt Nam", bà Thành chia sẻ với VnExpress. "Đối với một hoạ sĩ, tác phẩm của mình được lựa chọn luôn là một niềm vui lớn nhưng tác phẩm lần này có ý nghĩa hơn nữa bởi tôi từng có thời gian sáng tác và giảng dạy tại Thuỵ Điển".

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng khăn lụa vẽ tranh cho Công chúa kế vị Thuỵ Điển Victoria Ingrid Alice Desiree hôm 6/5 tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: NVCC

Để tạo ra tác phẩm không chỉ đơn thuần là một bức tranh lụa mà còn được là phụ kiện thời trang trong các sự kiện quốc gia hay các dịp quan trọng, họa sĩ Thành luôn khởi đầu bằng việc tìm hiểu tính cách và phong cách của người sử dụng nó.

Cách đây 20 năm, khi còn học tập tại Thụy Điển, bà Thành đã có cơ hội được gặp Công chúa Victoria và ấn tượng mà cô để lại trong nữ họa sĩ Việt là một người vui tính, hoà đồng và khiêm tốn. Vì thế khi phác thảo bức tranh trên khăn, bà quyết định chọn những màu sắc êm dịu, nhẹ nhàng để tôn lên phong thái vừa sang trọng, trang nghiêm, vừa dịu dàng của công chúa.

Hình ảnh thiên nhiên trên chiếc khăn là sự pha trộn của hai màu sắc trên quốc kỳ Thụy Điển xanh nước biển và vàng, điểm xuyết những bông hoa xuyến tuyết và hoa đôi, hai loài hoa được yêu thích ở vương quốc này. Bức tranh được thể hiện trên một tấm lụa dệt tay có kích thước dài 2 m, rộng 90 cm để tăng độ mềm mại, thướt tha khi khoác lên người.

"Hai màu sắc được biến tấu khi rực rỡ, khi hoà quyện vào những sắc màu trầm hơn để tôn vinh màu mắt, màu tóc nâu cũng như làn da óng mịn của chủ nhân", họa sĩ chia sẻ.

Bà Thành cho hay vẽ trên lụa khó hơn so với các chất liệu khác bởi họạ sĩ phải nắm rất kỹ bố cục. Một khi bút đã chạm vào mặt lụa thì không thể sửa chữa được nữa. Do chất liệu đặc biệt và tranh trên khăn lụa thường có khổ to và dài nên thời gian vẽ tranh lụa cũng gấp nhiều lần so với vẽ tranh sơn dầu.

Sau khi vẽ xong một lượt, họa sĩ hấp nóng tấm khăn lụa trong nhiều giờ để màu ngấm sâu vào từng thớ lụa, rồi ngâm tấm lụa với một loại hoa quả để giữ màu và sự óng ả của tơ.

"Chiếc khăn chỉ có một bản duy nhất, có ký tên tác giả và tên của công chúa", bà Thành cho biết.

Nữ họa sĩ Việt vẽ tranh trên khăn lụa 2 mét tặng Công chúa Thụy Điển Quá trình sáng tác tranh trên khăn lụa của họa sĩ Văn Dương Thành.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam, bà Văn Dương Thành nhanh chóng khẳng định tên tuổi của mình khi kết hợp thành công hội hoạ truyền thống Á châu và Âu châu, sử dụng các kỹ thuật vẽ tranh phương Tây kết hợp nhuần nhuyễn với mỹ thuật dân gian Việt Nam.

Năm 21 tuổi, bà là họa sĩ trẻ nhất được Viện Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam chọn tranh đưa vào bộ sưu tập. Kể từ đó, nhiều tác phẩm của bà đã được chọn vào bộ sưu tập của các bảo tàng nghệ thuật quốc gia ở Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Singapore, Ba Lan...

Văn Dương Thành đã vẽ hơn 1.800 bức tranh, có hơn 85 cuộc triển lãm cá nhân trong và ngoài nước, giảng dạy mỹ thuật cho hơn 1.000 sinh viên. Bà nghiên cứu và sử dụng điêu luyện các chất liệu như sơn dầu, goauche và tranh sơn mài cũng như điêu khắc đá.

Ý tưởng vẽ tranh trên lụa nảy sinh nhân chuyến thăm của bà Jill Biden, phu nhân phó tổng thống Mỹ Joe Biden, tại Hà Nội. Khi thấy bà Jill khoác một chiếc khăn thêu hoa sen và tiết lộ đây là tấm khăn trải bàn mà phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng, họa sĩ Thành đã nhận ra đây là một phụ kiện thời trang rất được các phu nhân ưa chuộng.

"Một tấm khăn vẽ tay với sáng tác riêng biệt sẽ tôn vinh, làm nổi bật nét đẹp, cá tính của người đó", bà Thành giải thích. "Chủ nhân của nó có thể phối tấm khăn với các mẫu áo dài, đầm dạ hội ở nhiều dịp khác nhau".

Chiếc khăn lụa sau khi hoàn thành. Ảnh: NVCC

Việc sáng tác tranh trên lụa cũng giúp bà Thành đưa những bức tranh của mình từ phòng triển lãm, viện bảo tàng vào cuộc sống, đến với từng gia đình và mọi lứa tuổi. Không chỉ vẽ những bức tranh lụa khổ lớn cho các viện bảo tàng, bà còn vẽ tranh trên những tấm khăn lụa, áo dài và không chỉ thiết kế cho phụ nữ mà còn cho cả các em bé sơ sinh, thiếu niên, cô dâu, thậm chí cho phái mạnh.

Những chiếc khăn lụa vẽ tay của bà Thành nhiều lần vinh dự được chọn làm quà tặng cho phu nhân và nguyên thủ các nước. Họ thường viết thư tay để cảm ơn những tác phẩm của nữ họa sĩ, cũng có người khoác chiếc khăn trong các dịp đặc biệt rồi đóng khung trưng bày trong gia đình.

Gần đây nhất, bà là người đã vẽ hai bức tranh trên khăn lụa làm quà cho hai Đệ nhất phu nhân Melania Trump và Ri Sol-ju nhân Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều hồi tháng 2 tại Hà Nội. Đều tái hiện sắc hoa mùa xuân nhưng hai chiếc khăn có màu sắc hoàn toàn khác biệt do được sáng tác theo phong cách và vẻ đẹp riêng của mỗi phu nhân.

Họa sĩ Văn Dương Thành đã được trao tặng nhiều giải thưởng giá trị và được xem như một đại sứ văn hoá của Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Anh Ngọc