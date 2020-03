Nữ họa sĩ gốc Việt bị kỳ thị 'nhiễm nCoV'

Họa sĩ gốc Việt An Nguyen bị một chuyên gia mỹ thuật ở Anh từ chối nhận làm trợ lý vì "người châu Á bị xem là mang nCoV".

An Nguyen hôm qua đăng lên mạng xã hội bức ảnh chụp lại email mà cô nhận được từ Raquelle Azran, một nhà sưu tầm và quản lý bảo tàng chuyên về mỹ thuật Việt Nam đương đại. Email thông báo hủy vai trò trợ lý của cô trong buổi triển lãm tại Hội chợ Mỹ thuật Affordable (AFF) dự kiến diễn ra ở tây nam London tuần tới. Lý do mà Azran đưa ra là vì sự hiện diện của An Nguyen ở gian trưng bày "sẽ không may tạo ra sự đắn đo".

"nCoV đang gây ra sự lo lắng khắp nơi, và dù công bằng hay không, người châu Á đang bị xem là những người mang virus", Azran viết. "Sự hiện diện của cô ở gian trưng bày sẽ không may tạo ra sự đắn đo cho những khán giả bước vào không gian triển lãm. Tôi xin lỗi vì điều này và hy vọng chúng ta có thể gặp nhau và làm việc với nhau trong tương lai".

Hai cô gái gốc Á đeo khẩu trang đi qua sân ga Victoria ở trung tâm London, Anh hôm 3/3. Ảnh: AFP

Ban tổ chức AFF nhấn mạnh họ không gửi email trên và nội dung của nó cũng không phải là quan điểm của họ. Tuy nhiên, họ đã liên lạc với Azran và được biết rằng nhà sưu tầm này không còn tham gia cuộc triển lãm.

Dù sinh ra ở Việt Nam, An Nguyen đã sang Canada định cư sau khi chiến tranh kết thúc và hiện sống ở thủ đô Ottawa. Cô cho rằng thái độ phân biệt chủng tộc không phải là vấn đề của riêng một người và cần phải thay đổi. Nhiều người trên mạng xã hội cũng bày tỏ sự bất ngờ và phẫn nộ về email của Arzan.

Azran sau đó đã lên tiếng xin lỗi vì email của mình có những lời lẽ xúc phạm và xác nhận cô sẽ không tham gia AFF nữa.

"Việc hủy vai trò trợ lý của An Nguyen tại gian trưng bày phản ánh sự thiếu nhạy cảm và sự phán xét kém cỏi của tôi", Azran nói. "Tôi sẽ tiếp tục khuyến khích và trưng bày tác phẩm của các nghệ sĩ Việt Nam, giúp họ đạt được sự công nhận mà họ xứng đáng, như tôi đã làm hai thập kỷ qua".

Giám đốc cơ quan y tế Anh Chris Whitty thừa nhận một số người ở nước này vấp phải sự kỳ thị khi nỗi lo sợ nCoV tăng lên. Không chỉ ở Anh, tại nhiều nước khác trên thế giới, những người gốc Á cũng bị phân biệt đối xử chỉ vì định kiến liên quan đến dịch bệnh bắt nguồn từ Trung Quốc.

Một sinh viên Singapore ở London bị ba người đàn ông hành hung sau khi tuyên bố rằng họ "không muốn nCoV của cậu xuất hiện ở Anh". Một phiên dịch viên Hàn Quốc tại Hà Lan cũng bị một người đàn ông đánh và hét vào mặt vì nhầm là người Trung Quốc.

Covid-19 đã xuất hiện tại 90 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 98.000 người nhiễm bệnh, trong đó có hơn 3.300 trường hợp tử vong. Trong khi dịch bệnh có chiều hướng thuyên giảm tại Trung Quốc, số ca nhiễm và tử vong tại các quốc gia trên thế giới, trong đó có khu vực châu Âu, ngày càng gia tăng.

Anh hiện ghi nhận 116 ca Covid-19, với một phụ nữ 70 tuổi hôm 5/3 trở thành ca tử vong đầu tiên vì nCoV tại nước này. Văn phòng Thủ tướng Anh Boris Johson cảnh báo virus có khả năng sẽ lây lan "một cách đáng kể".

Anh Ngọc (Theo Guardian)