Boris Johnson, 54 tuổi, cựu ngoại trưởng Anh, người chỉ trích thẳng thắn nhất các kế hoạch Brexit của bà May, là một trong những chính trị gia cực đoan nhất trên chính trường Anh. Tuy nhiên, một số người ủng hộ Brexit theo đường lối cứng rắn lại cho rằng ông là lựa chọn tốt.



Johnson bắt đầu nổi lên trên chính trường Anh với tư cách thị trưởng London từ năm 2008 đến 2016, trước khi trở lại quốc hội. Ông là tiếng nói đi đầu trong chiến dịch vận động Anh rời Liên minh châu Âu (EU). Kể từ sau cuộc trưng cầu dân ý năm 2016, ông luôn thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình này và muốn Anh tách hoàn toàn khỏi EU.



Quan điểm cứng rắn của Johnson xung đột với tầm nhìn của Thủ tướng May khi bà muốn hướng tới một thỏa thuận có thể giúp Anh duy trì mối quan hệ tương đối gần gũi với châu Âu. Johnson thường xuyên chặn nỗ lực của bà May nhằm thuyết phục quốc hội thông qua kế hoạch Brexit.



Ông giữ chức ngoại trưởng trong nội các của Thủ tướng May nhưng nộp đơn xin từ chức hồi năm ngoái để phản đối kế hoạch Brexit do bà đề xuất.



Hôm 24/5, trong một tuyên bố đăng trên Twitter, ông cảm ơn Thủ tướng May vì "nỗ lực không mệt mỏi phụng sự đất nước và đảng Bảo thủ". Ông đồng thời thúc giục các nhà lập pháp quan tâm tới lời kêu gọi thực hiện Brexit của bà.