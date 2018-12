Những cố vấn tỷ phú của Donald Trump

Những đồng 10 USD làm nên sức mạnh tranh cử Donald Trump / Ám ảnh của Donald Trump về vũ khí hạt nhân gây hoang mang

Doanh nhân Howard Lorber (ngoài cùng bên trái) là một trong những cố vấn thân cận của Donald Trump. Ảnh: dottieherman.com

Nổi bật trong hàng ngũ những cố vấn thân cận cho ứng viên tranh cử tổng thống đại diện đảng Cộng hòa Donald Trump là Howard Lorber. Ông thường xuyên xuất hiện trong một chương trình truyền hình thực tế xoay quanh cuộc sống, sự nghiệp của ba nhà môi giới bất động sản hàng đầu New York. Tại đây, Lorber đóng vai trò là ông chủ kiêm người thầy trong nghề của hai nhà môi giới, theo Politico.

Thực tế, Lorber cũng là một trùm bất động sản nổi danh ở New York. Ông đã quen biết tỷ phú Trump gần 30 năm. Lorber sống tại tòa nhà sang trọng Sherry Netherland gần Công viên Trung tâm. Mới đây, ông chi hơn 15 triệu USD để mua thêm một căn hộ tại tòa nhà 432 Park Avenue ở khu Manhattan, tháp dân cư cao nhất khu Tây Hemisphere. Lorber còn sở hữu một số ngôi nhà ở Southampton hay trên đảo Fisher của Florida.

Tính đến ngày 5/8, Lorber vẫn là một trong 13 thành viên quan trọng thuộc đội ngũ cố vấn kinh tế cho ông Trump. Khi mới được công bố, nhóm này đã phải hứng chịu nhiều ý kiến chỉ trích khi thành phần góp mặt đều là những nam doanh nhân giàu có, da trắng. Ngoài những ông lớn trong ngành bất động sản, đội ngũ cố vấn kinh tế cho tỷ phú Trump còn bao gồm cả các nhà quản lý quỹ đầu tư và giám đốc ngân hàng.

Xuất thân của những người này cũng là một chủ đề khiến truyền thông quan tâm. Họ không được chọn ra từ đội ngũ chuyên gia hoạch định kinh tế từng phục vụ trong bộ máy quản lý đảng Cộng hòa trước đây, giống như cách mà các ứng viên tổng thống khác thường làm.

Cái tên dễ nhận ra nhất là John Paulson, chuyên gia kinh tế, nhà quản lý quỹ đầu tư, người từng thu về 15 tỷ USD trong cuộc khủng hoảng tài chính hồi năm 2007 khi đặt cược vào kịch bản thị trường nhà đất phố Wall sụp đổ. Giới chuyên gia vẫn gọi đây là thương vụ đầu cơ lớn nhất mọi thời đại.

Trong danh sách còn xuất hiện Andy Beal, tỷ phú đầu tư, một người bạn lâu năm khác của Donald Trump. Ông Beal còn nổi tiếng là một tay chơi bài poker chuyên nghiệp.

Nhà tài phiệt New York từng có lần miêu tả Howard Lorber là người bạn thân nhất của mình. Ông này hiện giữ cương vị chủ tịch Vector Group, tập đoàn mẹ của công ty thuốc lá Liggett Group. Ông cũng là người đứng đầu New Valley, công ty đầu tư nhà đất liên tục đổ tiền vào những dự án xây dựng căn hộ đắt nhất New York. Lorber còn nắm một lượng lớn cổ phần của Douglas Elliman, một trong những công ty môi giới bất động sản lớn nhất Mỹ.

Giống như tỷ phú Trump, ông Lorber cũng có nhiều bạn bè thuộc giới siêu giàu. Bên cạnh đó, Lorber còn hợp với Trump ở niềm đam mê đối với đồ ăn nhanh. "Lúc mới tậu chiếc Rolls Royce, điều đầu tiên tôi làm là lái nó tới quầy bán hàng tự động của McDonald's", Lorber hồi tháng ba kể.

Song trái với tỷ phú Trump, người hưởng nhiều ưu thế vì có cha là một ông trùm bất động sản, Lorber cho hay khối tài sản ông có chủ yếu đều do ông tự làm nên. Vì thế, ông rất hiểu nhu cầu của những người thuộc tầng lớp trung lưu.

"Nếu bạn phải làm việc cật lực như những người khác, bạn sẽ thấu hiểu họ", ông Lorber trả lời phỏng vấn tạp chí Real Deal.

Nhà đầu tư Steven Roth. Ảnh: Real Deal

Ngoài Lorber, Thomas Barrack Jr. và Steven Roth cũng là hai cố vấn kinh tế có ảnh hưởng tới Donald Trump.

Roth từng giành nhiều giải thưởng với tư cách nhà lãnh đạo doanh nghiệp uy tín nhất thế giới. Vornado Realty Trust, công ty do ông điều hành, có mức vốn hóa thị trường đạt 20 tỷ USD. Ông được cho là người sở hữu nhiều bất động sản nhất ở New York, có thể gấp hàng chục lần Donald Trump. Ông và tỷ phú Trump đồng sở hữu một tòa tháp ở Manhattan. Theo một số báo cáo, hồ sơ bất động sản của công ty Vornado do Roth lãnh đạo sở hữu tới 30 triệu mét vuông mặt bằng ở New York cùng những địa điểm khác trên cả nước.

Dù rất ít khi xuất hiện trước công chúng, hồi tháng 4, Roth đã có mặt trong buổi tiệc mừng chiến thắng do Trump tổ chức.

"Steve đang xây dựng một tòa nhà lớn ở phía nam Công viên Trung tâm", ông Trump phát biểu tại bữa tiệc. "Đấy là một thành công vĩ đại. Tôi nói: 'Steve, chúc mừng vì công trình mới' và ông ấy đáp: 'Donald à, chẳng là gì đâu nếu so với những thứ đang diễn ra với ông'".

Trump sau đó chỉ về phía Roth rồi nói: "Người đàn ông của tôi!".

Sát cánh với Steven Roth trợ giúp Donald Trump trong việc hoạch định những chính sách kinh tế còn có Thomas Barrack Jr. Trong đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa diễn ra hồi cuối tháng trước, Barrack đã bước lên sân khấu và kể những câu chuyện rất ít người được nghe về Donald Trump.

Ông hiện là chủ tịch Colony Capital, tập đoàn sở hữu nhiều khối bất động sản giá trị trên khắp nước Mỹ và đã đầu tư hơn 60 tỷ USD chủ yếu vào lĩnh vực nhà đất trong hơn ba thập kỷ qua.

Tuần trước, Barrack rao bán biệt thự riêng ở thành phố Santa Monica, bang California, với giá 46,5 triệu USD, gần gấp đôi so với mức giá 24,5 triệu USD mà ông bỏ ra để mua nó cách đây hai năm.

Thomas Barrack, nhà quyên góp chính cho quỹ tranh cử Trump Victory, quen biết Donald Trump từ cuối những năm 1980 trong thương vụ mua bán Khách sạn Plaza.

Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng trước, Barrack nhận xét bà Hillary Clinton "quá xứng đáng" trở thành tổng thống Mỹ nhưng vẫn tuyên bố ủng hộ ứng viên đảng Cộng hòa bởi ông đã tận mắt thấy những kỹ năng tuyệt vời của Donald Trump với tư cách một nhà đàm phán, doanh nhân cũng như một người bạn.

Thomas Barrack Jr. Ảnh: Forbes

