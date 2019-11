Những cậu bé bị xâm hại tình dục ở Afghanistan

165 nam sinh trong ba ngôi trường ở Afghanistan tố cáo bị giáo viên, quan chức địa phương lạm dụng tình dục một cách "có hệ thống".

Một cậu bé Afghanistan 14 tuổi kể rằng đã bị thầy giáo trong trường yêu cầu "vui vẻ một chút" để đổi lấy việc "chống trượt" trong kỳ thi cuối kỳ. Sau đó, giáo viên này đưa cậu bé đến thư viện trường, khóa trái cửa và lạm dụng cậu.

Cùng ngôi trường đó, một nam sinh 17 tuổi cũng kể lại cách hành xử tương tự của hiệu trưởng. Cậu nói người này đã đe dọa sẽ giết cậu nếu dám hé nửa lời với bất cứ ai.

Tuy nhiên, các nam sinh đã dám nói lên sự thật, kể lại trường hợp của mình cho một nhóm vận động vì quyền trẻ em ở địa phương. Nhóm vận động sau đó phát hiện rằng hai cậu bé không phải là nạn nhân duy nhất của nạn xâm hại tình dục học đường ở Afghanistan.

Chỉ riêng tại ba ngôi trường ở tỉnh Logar, phía nam thủ đô Afghanistan, nhóm này đã có được tường trình của 165 nam sinh, nói rằng họ đều bị lạm dụng tình dục ngay tại trường học hoặc bị quan chức địa phương cưỡng bức.

Sau khi trao đổi với kênh tin tức TOLO về cuộc điều tra này, Mohammad Musa và đồng nghiệp Ehsanullah Hamidi, lãnh đạo nhóm vận động, đã bị cơ quan tình báo quốc gia Afghanistan bắt vào cuối tuần trước.

Robert A. Destro, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, sau đó đăng trên Twitter rằng Washington đang theo dõi sát sao vụ án và rất quan tâm vấn đề này. Destro kêu gọi chính phủ Afghanistan "hành động để bảo vệ những người sống sót và đưa thủ phạm ra trước công lý".

Lạm dụng tình dục các bé trai ở Afghanistan luôn là vấn đề lớn với nhiều thế hệ. Bacha bazi hay còn gọi là "trai nhảy", ám chỉ những cậu bé phải trở thành nô lệ tình dục, là tình trạng rất phổ biến ở Afghanistan. "Trai nhảy" sẽ phải ăn mặc như con gái và nhảy múa cho những gã đàn ông trung niên giàu có và quyền lực trước khi bị cưỡng hiếp.

Một thiếu niên Afghanistan bị coi là "trai nhảy" phải trang điểm, ăn mặc như nữ giới và nhảy múa mua vui cho cánh đàn ông. Ảnh: Barat Ali Bator.

Trong một cuộc phỏng vấn với New York Times hồi đầu tháng, Musa nói rằng nhóm của ông, Tổ chức Thanh niên, Xã hội và Dân sự Logar, đã bắt đầu điều tra chuyên sâu về nạn lạm dụng tình dục các bé trai sau khi xuất hiện một bài đăng trên Facebook cho thấy một cậu bé đang bị ép nhảy múa giữa đám đàn ông khoảng 20 người.

Bài đăng Facebook sau đó nhanh chóng bị xóa, nhưng Musa cho biết nhóm của ông đã lưu lại được nhiều hình ảnh. Họ nhận ra cậu bé trong đoạn clip và cậu từng kể về nỗi ám ảnh bị lạm dụng tình dục trước đó.

Nhóm Logar bắt đầu tiếp cận các nam sinh địa phương và phát hiện hàng chục cậu bé đã bị hãm hiếp. Nhiều trường hợp trong số đó được các giáo viên và người dân địa phương xác nhận.

Musa nói rằng nhóm vận động của ông đã trình lời khai của các cậu bé lên cảnh sát tỉnh, nhưng họ không có bất cứ động thái nào. Ông nói rằng một số cậu bé đồng ý cung cấp lời khai đã bị chính cảnh sát cưỡng hiếp.

Shapoor Ahmadzai, phát ngôn viên của cảnh sát tỉnh Logar, nói rằng những cáo buộc này là bịa đặt. "Không có ai đến đồn cảnh sát vì bị hiếp dâm. Nó chỉ là tin đồn", Ahmadzai nói.

Thống đốc tỉnh Logar, Mohammad Anwar Ashaqzai, cho biết các quan chức đang xác minh lời tố cáo của các cậu bé, thêm rằng ông không nhận được thông tin về bất cứ vụ cưỡng hiếp nào trong trường học địa phương.

"Nếu chúng tôi phát hiện những tài liệu này là giả và không đủ chứng cứ, những người có liên quan sẽ phải đối mặt với pháp luật và bị trừng trị", Ashaqzai nói.

Đáp lại cáo buộc của nhóm vận động, Bộ Giáo dục Afghanistan cho biết hôm 14/11 đã gửi đoàn kiểm tra về tỉnh Logar. Tại đây, Shafiullah Afghanzai, giám đốc trường trung học Hamid Karzai, nơi có hai cậu bé 14 tuổi và 17 tuổi tố bị lạm dụng tình dục, cho biết hiệu trưởng đã "chuyển công tác" sau khi bị buộc tội cưỡng hiếp một cậu bé.

Afghanzai cho biết các cậu bé cũng bị giáo viên ở hai trường khác trong tỉnh cưỡng hiếp. Ông nói rằng ba nam sinh thừa nhận là nạn nhân của lạm dụng tình dục đã bị Taliban sát hại.

"Nếu họ có bằng chứng các giáo viên liên quan tới sự việc, họ sẽ treo cổ những người đó", Afghanzai nói về Taliban. Một phát ngôn viên của Taliban hiện không bình luận về thông tin trên.

Hassibullah Stanikzai, người đứng đầu hội đồng tỉnh Logar, cho biết thi thể của một số cậu bé được tìm thấy ở các khu vực do Taliban kiểm soát. Tuy nhiên, ông cho biết không có bằng chứng nào cho thấy cái chết của các cậu bé có liên quan đến tấn công tình dục hay không.

Thiếu niên Afghanistan bị gọi là "trai nhảy" phải nhảy múa mua vui trong tiếng hò reo của đám đông đàn ông. Ảnh: Barat Ali Bator.

Wakil Kaliwal, giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Logar, cho biết có một hoặc hai trường hợp lạm dụng tình dục học đường, nhưng hoàn toàn không có chuyện tình trạng này đang xảy tràn lan. Mohammad Qasim Sediqqi, thành viên của hội đồng tỉnh Logar, cũng nói rằng không có bằng chứng cho thấy nạn hiếp dâm đang lan rộng trong trường học.

"Có thể có một hoặc hai trường hợp, bởi vì đây là Afghanistan và tội phạm tồn tại ở mọi nơi", Sediqqi nói.

Tổng thống Ashraf Ghani, người đến từ Logar, năm 2015 đã tuyên bố sẽ đàn áp hủ tục "trai nhảy". Tuy nhiên, các vụ truy tố những người đàn ông tấn công tình dục nam là rất hiếm hoi.

Phóng sự điều tra năm 2015 của New York Times đã phát hiện nạn xâm hại tình dục các bé trai đang lan rộng trong lực lượng an ninh hoặc quan chức Afghanistan, nhưng quân đội Mỹ không muốn can thiệp điều này.

Bài báo cho biết một sĩ quan Mỹ đã bị miễn nhiệm và một trung sĩ cũng phải chịu áp lực "về hưu sớm" sau khi họ ngăn chặn một chỉ huy dân quân Afghanistan đang hãm hiếp một cậu bé.

Afghanistan đã ra bộ luật hình sự chống nạn "trai nhảy" và các vi phạm liên quan hồi tháng 5/2017. Những người vi phạm có thể bị phạt tù từ 3-5 năm.

Tuy nhiên, Charu Lata Hogg, giám đốc điều hành của All Survivors Project, một nhóm nhân quyền có trụ sở tại Liechtenstein, cho biết nhóm đã phỏng vấn 24 nạn nhân bị lạm dụng tình dục nam ở 4 tỉnh Afghanistan và nhận thấy đây vẫn là hành vi phổ biến.

Hogg cho biết nhóm của cô hoan nghênh bộ luật năm 2017, nhưng nói thêm rằng chính quyền phải áp dụng luật nghiêm khắc hơn và trừng trị thủ phạm thích đáng. Trong một báo cáo năm 2018, Liên Hợp Quốc đã ghi nhận 78 trường hợp tấn công tình dục với các bé trai ở Afghanistan, cho biết đây vẫn là một "thách thức nghiêm trọng".

Shaharzad Akbar, chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Độc lập Afghanistan, kêu gọi chính quyền điều tra các cáo buộc được nhóm Logar thu thập và truy tố bất cứ ai liên quan. Cô cũng yêu cầu các quan chức chính phủ bảo vệ các thành viên của nhóm vận động.

Lyla Lynn Schwartz, nhà tâm lý học ở Afghanistan, cho biết các cậu bé Afghanistan bị lạm dụng tình dục thường phải chịu nỗi đau tột độ về mặt cảm xúc và tâm lý, thậm chí cảm giác ấy có thể kéo dài suốt đời. Các nạn nhân thường bị tẩy chay hoặc thậm chí bị đánh đập bởi chính các thành viên trong gia đình.

Cậu bé 17 tuổi thừa nhận là nạn nhân của lạm dụng tình dục đã bị đuổi khỏi nhà và không còn cơ hội đến trường. "Bố nói nếu để bố gặp lại, bố sẽ giết chết tôi", cậu bé nói.

Ngọc Ánh (Theo NY Times)