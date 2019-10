Nhóm vận động tái tranh cử của Trump doạ kiện CNN, cáo buộc kênh truyền thông này liên tục đưa tin "bất công" về Tổng thống.

"Chưa bao giờ trong lịch sử của đất nước này, Tổng thống trở thành chủ đề trong một loạt cuộc tấn công không công bằng, vô căn cứ, phi đạo đức và bất hợp pháp bởi cái gọi là tin tức 'chính thống' như tình hình hiện tại", Charles Harder, đại diện cho Trump và chiến dịch tranh cử của ông viết trong một bức thư gửi CNN hôm 16/10 và được công bố hôm 18/10.

Tổng thống Mỹ hồi tháng 6 đã tuyên bố tái tranh cử tại Florida với khẩu hiệu "Giữ nước Mỹ vĩ đại".

Các luật đại diện và nhóm vận động tái tranh cử của Trump cáo buộc CNN là kênh tin tức "giả mạo" và doạ sẽ đâm đơn kiện để yêu cầu bù đắp thiệt hại cho Tổng thống. Luật sư của Trump viện dẫn Đạo luật Lanham, một đạo luật chống lu mờ thương hiệu, trong đó cấm vi phạm thương hiệu và quảng cáo sai lệch.

Tổng thống Mỹ Trump tại Nhà Trắng ngày 18/10. Ảnh: Reuters.

Năm ngoái, ông Harder từng đề nghị Trump kiện New York Times, liên quan tới các tin tức điều tra hoạt động kinh doanh của Tổng thống. Đại diện nhóm vận động tái tranh cử của Trump cũng từng doạ kiện Michael Wolf, tác giả của cuốn "Fire and Fury: Inside the Trump White House", cuốn sách miêu tả một tổng thống bất tài trong Nhà Trắng.

Bradley Moss, luật sư về các vấn đề an ninh quốc gia cho hay nếu nhóm vận động tranh cử của Trump kiện CNN, "vụ kiện sẽ không đi đến đâu".

"Trump kiện CNN không phải để thắng kiện tại toà. Vụ việc sẽ chẳng đi đến đâu mà chỉ là thu hút sự tập trung vào ông bằng một pha PR nguy hiểm", Moss nói.

Trong một bài phát biểu hồi tháng 5/2017, Tổng thống Mỹ từng khẳng định "không một chính trị gia nào trong lịch sử bị đối xử tồi tệ hoặc bất công hơn tôi". Trump thường xuyên công kích CNN và các hãng tin tức khác, chỉ trích họ đưa tin giả mạo và là "kẻ thù của người dân". Thậm chí Fox News, kênh truyền hình ưa thích của Trump cũng không là ngoại lệ.

CNN năm 2018 từng đáp trả các công kích của Tổng thống: "Đừng nhầm lẫn, ngài Tổng thống, CNN không nói dối. Chúng tôi đưa tin tức. Và chúng tôi phản ánh khi người nắm quyền nói dối. CNN chịu trách nhiệm trước các tin tức của chúng tôi và phóng viên của chúng tôi".

Mai Lâm (Theo USA Today/Reuters)