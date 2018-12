Nhóm đối lập Syria mở đường thoát thân cho IS

Oanh tạc cơ Nga san bằng 6 kho vũ khí lớn của IS ở Syria / Người Syria trào nước mắt mừng vui khi thoát khỏi IS

Một đoàn xe Nhà nước Hồi giáo. Ảnh: IBTimes.

Hàng trăm phương tiện chở từ 100 đến 200 phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) được phép rời khỏi thành phố Manbij, Syria, ngày 12/8 sau khi đầu hàng và bỏ lại vũ khí.

RT dẫn lời Đại tá quân đội Mỹ Chris Carver, người phát ngôn liên minh quốc tế chống IS, nói quyết định cho đoàn xe IS rời Manbij do các chỉ huy Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đưa ra. Ông mô tả cách IS khống chế dân thường trong từng phương tiện và SDF muốn tránh thêm thương vong.

Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết thỏa thuận với IS giúp cứu mạng hàng trăm dân thường dù phải để các phiến quân thoát thân. Đoàn xe IS rời Manbij dưới sự giám sát từ máy bay không người lái của liên minh quốc tế nhằm đảm bảo chúng không tập hợp rồi quay lại thành phố.

Đây là lần đầu tiên xuất hiện một thỏa thuận với IS. Nhóm phiến quân được cho là đang dùng dân thường làm lá chắn sống để thoát thân.

Manbij là một thành trì của IS ở Syria. Liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu đã không kích nơi này suốt ba tháng và thông báo diệt gần 2.000 phiến quân tại đây. SDF kiểm soát Manbij từ ngày 12/8 và đang kiểm tra, rà phá bom mìn trong thành phố.

Giành lại Manbij là chiến thắng quan trọng với SDF và liên minh bởi thành phố nằm trên tuyến đường lớn nối khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ với Raqqa, thủ phủ của IS tại Syria.

Vị trí thành phố Manbij, Syria. Đồ họa: BBC.

Như Tâm