Nhiều người Mỹ phản đối phát ngôn của Trump

59% cử tri Mỹ không tán thành phát biểu của Trump về "lòng trung thành" của người Do Thái, theo kết quả thăm dò được công bố hôm qua.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP.

Cuộc thăm dò được Morning Consult/Politico tiến hành từ 23/8 đến 25/8 với 1.987 người Mỹ, sau khi Tổng thống Donald Trump hồi tuần trước chỉ trích những người Do Thái ủng hộ đảng Dân chủ.

"Tôi nghĩ rằng bất kỳ người Do Thái nào bỏ phiếu cho đảng Dân chủ đều thể hiện sự thiếu hiểu biết hoặc không có nhiều lòng trung thành", Trump nói với các phóng viên ngày 20/8.

Tuyên bố được Trump đưa ra sau khi ông cáo buộc hai nữ nghị sĩ da màu Ilhan Omar và Rashida Tlaib của đảng Dân Chủ "ghét Israel và ghét người Do Thái", đồng thời cho rằng Israel sẽ "thật yếu kém" nếu cho phép hai nữ nghị sĩ này nhập cảnh. Israel hôm 16/8 tuyên bố cấm Omar và Tlaib nhập cảnh với cáo buộc họ có hành động tẩy chay nước này.

Trong số những người tham gia trả lời phỏng vấn, 56% là cử tri độc lập và 25% là người ủng hộ đảng Cộng hòa. Cuộc thăm dò cũng ghi nhận tới 86% cử tri Dân chủ phản đối phát ngôn trên của Trump.

Theo thống kê, trong cuộc bầu cử năm 2016, 71% cử tri Do Thái bỏ phiếu cho bà Hillary Clinton, trong khi chỉ 23% bỏ phiếu cho Trump. Năm 2018, 79% cử tri Do Thái bỏ phiếu cho đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử quốc hội Mỹ giữa kỳ, so với 17% ủng hộ đảng Cộng hòa, theo NBC News.

Mai Lâm (Theo Hill)