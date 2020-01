Nhiều chuyến bay đến Iraq bị hủy

Hai hãng hàng không Trung Đông đã đình chỉ các chuyến bay đến sân bay quốc tế Baghdad sau vụ không kích giết tướng Iran Soleimani.

Hãng hàng không Royal Jordanian của Jordan hôm 3/1 tuyên bố "quyết định tạm dừng các dịch vụ hàng không giữa thủ đô Amman và Baghdad cho đến khi có thông báo mới về tình hình an ninh trong thành phố và sân bay quốc tế Baghdad".

Hàng này khai thác 18 chuyến bay mỗi tuần giữa Amman và Baghdad, đồng thời cho hay các tuyến bay đến những thành phố khác của Iraq cũng bị đình chỉ.

Hàng không quốc gia Gulf Air của Bahrain hôm 3/1 cũng thông báo đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ thủ đô Baghdad và thành phố miền nam Iraq Najaf "do vấn đề an toàn và an ninh".

Các quyết định được đưa ra sau vụ thiếu tướng Qassem Soleimani, tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và chỉ huy dân quân Iraq Abu Mahdi al-Muhandis thiệt mạng trong đòn không kích của Mỹ rạng sáng 3/1 tại sân bay quốc tế Baghdad của Iraq.

Iran sau đó tuyên bố sẽ "trả thù tàn khốc" cho cái chết của tướng Soleimani, đồng thời lên án Mỹ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Giới quan sát lo ngại cuộc không kích của Mỹ có thể châm ngòi cho một cuộc đụng độ trực tiếp với Iran.

Một máy bay của Gulf Air, hãng hàng không quốc gia của Bahrain. Ảnh: Arabian Business.

Ngoài hàng không Royal Jordanian và Gulf Air, các hãng hàng không khác trong khu vực đang theo dõi tình hình. Qatar Airlines cho hay hãng vẫn vận hành các chuyến bay đến Baghdad "một cách thận trọng". "Nếu có bất kỳ thay đổi nhỏ nào, chúng tôi sẽ hủy chuyến, thay đổi nhỏ ở đây có nghĩa là leo thang căng thẳng", người phát ngôn của Qatar Airlines nói.

Thủ tướng Iraq Abdul Mahdi chỉ trích cuộc không kích của Mỹ hôm 3/1 là hành vi "gây hấn", "vi phạm trắng trợn" thỏa thuận và sẽ "châm ngòi một cuộc chiến tàn khốc". Cựu đại sứ cựu đại sứ Mỹ tại UAE Barbara A. Leaf cảnh báo Iran có thể tiến hành các hoạt động trả thù sau vụ không kích hôm 3/1, đầu tiên có thể diễn ra tại Iraq.

Một quan chức cấp cao của Mỹ nói rằng chính quyền Tổng thống Trump hy vọng cái chết của tướng Soleimani sẽ buộc Iran phải lùi bước sau nhiều tháng hành xử hung hăng. Tuy nhiên, một quan chức khác cũng thừa nhận việc giết chết Soleimani sẽ là rủi ro lớn với Trump và có thể gây ra phản ứng thái quá từ cả Iran và Iraq.

Mai Lâm (Theo AFP)