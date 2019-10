Nhiều báo Australia đồng loạt bôi đen trang nhất

Nhiều tờ báo lớn ở Australia đồng loạt bôi đen dòng tin ở trang nhất hôm nay để phản đối các biện pháp hạn chế báo chí.

Các ấn phẩm của News Corp Australia và Nine, hai tập đoàn truyền thông lớn tại Australia, hôm nay đồng loạt bôi đen trang nhất kèm theo con dấu màu đỏ có chữ "Mật". Đây được xem là động thái phản đối luật an ninh quốc gia mà các nhà báo cho rằng đã hạn chế thông tin và tạo ra "văn hóa bí mật" ở Australia.

Các tờ báo lớn như Daily Telegraph, The Australian, Sydney Morning Herald, Herald Sun hay Observer đều đăng những bản tin bị bôi đen chi chít ngay trang nhất.

Chiến dịch do Liên minh Quyền được Biết phát động và được một số kênh truyền hình, đài phát thanh và báo điện tử Australia hưởng ứng. "Australia đang có nguy cơ trở thành nên dân chủ bí mật nhất thế giới", David Anderson, Giám đốc điều hành Tập đoàn Truyền thông Australia ABC, cho biết.

Michael Miller, chủ tịch điều hành của News Corp Australia, cũng đăng trên Twitter hình ảnh những tờ báo có trang nhất bị bôi đen, kêu gọi công chúng hãy hỏi chính phủ "Họ đang cố giấu chúng ta điều gì?".

Các tờ báo ở Australia đồng loạt bôi đen trang nhất hôm nay. Ảnh: AP.

Hành động của một loạt tờ báo lớn ở Australia diễn ra một ngày sau khi chính phủ nước này cho biết họ ủng hộ tự do báo chí nhưng khẳng định "không ai được phép ở trên pháp luật". Thủ tướng Scott Morrison nói rằng tự do báo chí rất quan trọng đối với nền dân chủ của Australia nhưng luật pháp vẫn phải được duy trì.

"Điều này bao gồm tôi và bất cứ nhà báo hay công dân nào", Morrison ra tuyên bố hôm 20/10.

Hồi tháng 6, cảnh sát đã đột kích trụ sở của Tập đoàn Truyền thông Australia ABC và nhà riêng của một nhà báo News Corp Australia, gây nên phản ứng dữ dội. Các cơ quan truyền thông cho rằng những vụ đột kích này được tiến hành vì các bài viết dựa trên thông tin rò rỉ từ những "người thổi còi". Một bài báo viết về tội ác chiến tranh, trong khi bài báo khác đề cập đến kế hoạch của một cơ quan chính phủ Australia nhằm do thám người dân.

Chính phủ Australia hôm qua tái khẳng định ba nhà báo thực hiện các bài viết này có thể bị truy tố sau các cuộc đột kích trên.

Chiến dịch của các tờ báo Australia lập luận rằng luật an ninh nghiêm ngặt được ban hành trong hai thập kỷ qua đã đe dọa báo chí điều tra, làm xói mòn "quyền được biết" của công chúng. Các tổ chức cũng kêu gọi quyền tự do lớn hơn trong các lĩnh vực khác, như cải cách tự do thông tin và luật chống phỉ báng.

Ngọc Ánh (Theo BBC)