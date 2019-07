Nhiệt độ hàng loạt nước châu Âu hôm nay đạt mức cao kỷ lục

Nhiệt độ cao được ghi nhận khi châu Âu bước vào đợt nắng nóng gay gắt thứ hai của mùa hè, gây nhiều lo ngại cho sức khỏe con người.

Hai người đàn ông ở Paris, Pháp tìm cách giải nhiệt bên đài phun nước hôm 24/7. Ảnh: AFP.

Nhiệt độ chiều nay tại thủ đô Paris của Pháp là 41,6 độ C, đánh bại kỷ lục 40,4 độ C năm 1947. Nhà chức trách cảnh báo nhiệt độ vẫn sẽ tăng do ảnh hưởng của không khí nóng và khô từ phía bắc châu Phi.

Viện Khí tượng Hà Lan cho biết nhiệt độ tại khu đô thị Gilze Rijen, gần biên giới với Bỉ hôm nay là 40,4 độ C. Tại Bỉ, mức nhiệt là 40,6 độ C. "Đây là nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận trong lịch sử Bỉ kể từ khi các phép đo được thực hiện vào năm 1833", chuyên gia Alex Dewalque thuộc Viện Khí tượng Hoàng gia Bỉ cho biết.

Anh cũng dự kiến chạm mức nhiệt 39 độ, cao hơn mức 36,9 độ từng được ghi nhận vào ngày nóng nhất trong tháng 7. Nhiệt độ cao nhất trong lịch sử nước Anh đạt 38,5 độ vào tháng 8/2003.

Các chuyên gia dự đoán nhiệt độ tại Đức sẽ đạt tới 41,5 độ, trong khi Hà Lan, Luxembourg và Thụy Sĩ cũng phải đối mặt với mức nhiệt hơn 40 độ. Đức đã ghi nhận nhiệt độ 40,5 độ hôm 24/7.

Nhiệt độ cao bất thường gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dân châu Âu, nơi nổi tiếng có khí hậu ôn hòa. Ở Đức, Thụy Sĩ và Áo, người dân vẽ đường ray thành màu trắng với hy vọng màu sáng sẽ làm cái nóng giảm đi vài độ. Ở Heiligendamm, miền đông nước Đức, dịch vụ tàu hỏa tạm dừng hoạt động do đợt nắng nóng tháng trước làm đường ray biến dạng.

Trên khắp London và Paris, nhà chức trách, tình nguyện viên xuống đường trao nước, kem chống nắng cho người già, người bệnh tật, vô gia cư và mở trung tâm ban ngày để họ có chỗ nghỉ ngơi, tắm gội. "Họ ở ngoài đường cả ngày dưới cái nắng như đổ lửa để mang nước, súp và sữa cho người vô gia cư ở vùng ngoại ô Boulogne của Paris", một tình nguyện viên cho biết.

Người dân vui chơi bên đài phun nước ở Aalborg, Đan Mạch hôm 24/7. Ảnh: AFP.

Ở Cologne, miền tây nước Đức, tình nguyện viên phát nước miễn phí cho những người qua đường bị khát. Khách du lịch và người dân địa phương trên khắp châu Âu tìm đến các đài phun nước hoặc các con sông để giải nhiệt.

Pháp đặc biệt cảnh giác sau đợt nắng nóng năm 2003 khiến gần 15.000 người chết, đặc biệt là người già. Kể từ đó, chính phủ đã ra mắt hệ thống cảnh báo nhiệt được mã hóa màu để cảnh báo người dân khi nhiệt độ dự kiến tăng đến mức nguy hiểm và kích hoạt các nỗ lực hỗ trợ của chính phủ.

Mùa hè thường ôn hòa ở phần lớn châu Âu và người dân hiếm khi lắp điều hòa nhiệt độ. Điều hòa cũng không phổ biến trong bệnh viện, cửa hàng hoặc nhà hàng. Tuy nhiên, hiện nay quạt điện đang bán rất chạy ở Paris. Tại các nhà tù ở Đức, tù nhân được ăn súp dưa chuột lạnh, trái cây, sữa chua cho bữa trưa và được uống nhiều nước hơn bình thường.

Các nhà khoa học cho biết sẽ ngày càng có nhiều đợt nắng nóng bất thường, song còn quá sớm để biết hiện tượng này có liên quan đến biến đổi khí hậu do con người gây ra hay không.

Màu đỏ thể hiện mức nhiệt cao tại hàng loạt quốc gia châu Âu. Đồ họa: Weather News.

Huyền Lê (Theo ABC)