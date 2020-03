Nhiễm nCoV vẫn lên máy bay

Mỹ​Một nam hành khách nhiễm nCoV bị hãng JetBlue cấm bay vĩnh viễn vì không khai báo rằng mình đang chờ kết quả xét nghiệm.

Quyết định cấm bay trọn đời được hãng hàng không JetBlue đưa ra với nam hành khách bay từ New York tới Florida tối 11/3. Người này lên máy bay tại sân bay quốc tế John F Kennedy, New York mà không thông báo với JetBlue rằng mình đang chờ kết quả xét nghiệm nCoV.

Chỉ đến khi máy bay hạ cánh tại Palm Beach, Florida, anh này mới tiết lộ cho thành viên phi hành đoàn rằng mình đã nhận được kết quả dương tính với nCoV, JetBlue cho biết trong tuyên bố hôm 13/3.

"Sự kiện này đã đặt các thành viên phi hành đoàn, khách hàng của chúng tôi, các quan chức liên bang và địa phương vào một tình huống đáng lo ngại, trong khi có thể dễ dàng tránh được. Vì thế, khách hàng này sẽ không được phép bay trên các chuyến của JetBlue trong tương lai", tuyên bố của hãng nêu rõ. Hiện không rõ nơi cách ly và tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân.

Một máy bay của JetBlue chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Long Beach, bang California, Mỹ ngày 24/1/2017. Ảnh: Reuters.

Cảng vụ hàng không New York và New Jersey lập tức trích xuất hình ảnh từ camera giám sát và cho khử trùng tất cả các khu vực hành khách này đi qua, gồm cổng lên máy bay, trạm kiểm soát an ninh, quầy làm thủ tục, thang máy và phòng vệ sinh.

Sân bay quốc tế Palm Beach cũng tạm đóng cửa để khử trùng vào tối 11/3 và sau đó đã quay lại hoạt động bình thường, theo phát ngôn viên Lacey Larson của sân bay. Tất cả các hành khách trên cùng chuyến bay với bệnh nhân Covid-19 trên đã được làm xét nghiệm và theo dõi tình trạng sức khỏe.

"Các hành khách trong những khu vực ngồi gần bệnh nhân dương tính đã được thông báo về các thủ tục theo dõi sức khỏe. Những hành khách còn lại được cho về nhà và tuân thủ chỉ dẫn, có thể liên hệ với Bộ Y tế nếu có bất kỳ băn khoăn nào", đại úy Albert Borroto thuộc Phòng Cứu hỏa và Cứu hộ Palm Beach cho hay.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) trước đó yêu cầu tất cả những người cảm thấy không khỏe, những người nghi ngờ nhiễm nCoV hoặc những người đang chờ kết quả xét nghiệm tránh đi lại cho đến khi có kết luận của cơ quan y tế.

Covid-19 đã xuất hiện tại 149 quốc gia, vùng lãnh thổ sau khi khởi phát ở Trung Quốc tháng 12/2019, khiến hơn 149.000 người nhiễm bệnh và hơn 5.600 người chết. Mỹ ghi nhận hơn 2.300 ca nhiễm và 50 ca tử vong.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 11/3 cấm tất cả các chuyến đi từ 26 nước châu Âu đến Mỹ trong 30 ngày tới, trừ nước Anh, để ngăn Covid-19. Ông cũng tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia nhằm tăng cường các nguồn lực để đối phó với diễn biến khó lường của dịch bệnh.

Mai Lâm (Theo CNN)