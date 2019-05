Vợ chồng Tổng thống Trump và 165 khách mời thưởng thức súp, sườn nướng, cá bơn trong quốc yến do Nhật hoàng tổ chức.

Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako thết đãi Tổng thống Mỹ Donald Trump, Đệ nhất phu nhân Melania yến tiệc ở Cung điện Hoàng gia tối 27/5. Ảnh: Kyodo

Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako tối 27/5 thết đãi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania tại Cung điện Hoàng gia ở Tokyo bằng một yến tiệc kiểu Pháp và dàn nhạc hòa tấu.

Yến tiệc là một phần trong chương trình đón tiếp vợ chồng ông Trump, những quan khách nước ngoài đầu tiên đến thăm Nhật Bản kể từ khi ông Naruhito lên ngôi hôm 1/5. Đây cũng là quốc yến đầu tiên mà Nhật hoàng và hoàng hậu tổ chức trên vai trò mới.

Bữa tiệc gồm 165 khách mời, trong đó có Thủ tướng Shinzo Abe, Hoàng thái tử Fumihito, công chúa Kiko, golf thủ Isao Aoki và Shinya Yamanaka, nhà nghiên cứu tế bào gốc giành giải Nobel.

Sự kiện diễn ra tại Homeiden, phòng lớn nhất trong cung điện có diện tích 915 m2, với các bức tường được trang trí bằng hình ảnh tượng trưng cho những đám mây trên bầu trời lúc hoàng hôn.

Nhật hoàng thết đãi Trump yến tiệc toàn món Pháp Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako thết đãi Tổng thống Mỹ Donald Trump, Đệ nhất phu nhân Melania yến tiệc ở Cung điện Hoàng gia tối 27/5. Video: Reuters

Ông Trump và bà Melania được thết đãi 6 món ăn Pháp, gồm súp, cá bơn với nước sốt cà chua, sườn nướng, salad, kem hình núi Phú Sĩ, dưa lưới và nho. Nhật hoàng và Hoàng hậu tỏ ra thoải mái trò chuyện với vợ chồng Tổng thống Mỹ sau khi cùng nâng ly và dùng tiệc. Nhật hoàng Naruhito cho hay có "một cảm giác nhung nhớ và gần gũi đặc biệt" với Mỹ bởi từng ở thăm nước này khá lâu vào năm 1985 và Hoàng hậu Masako thuở bé cũng sống ở New York.

Trump đáp lại bằng cách ca ngợi mối quan hệ giữa Mỹ và Nhật Bản, bày tỏ hy vọng liên minh song phương sẽ là "một di sản giàu có, một món quà mà chúng ta để lại cho con cháu, giống như tập thơ cổ Manyoshu mà người Nhật đã bảo tồn".

Trong khi các quan khách dùng tiệc, dàn nhạc hoàng gia hòa tấu nhiều bản nhạc, trong đó có " Over the Rainbow" trong bộ phim Mỹ năm 1939 " The Wizard of Oz".

Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako nâng ly cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania tại yến tiệc tối 27/5 ở Cung điện Hoàng gia. Ảnh: Reuters

Các thượng khách thường được hoàng gia Nhật Bản thết đãi yến tiệc kiểu Pháp nhưng đôi khi họ cũng phục vụ các món ăn theo tôn giáo. Rau dùng cho các món ăn được trồng ở trang trại của hoàng gia, còn rượu được lấy trực tiếp từ hầm rượu của cung điện. Với các quan khách không uống rượu như ông Trump, hoàng gia Nhật Bản có thể thay thế champagne bằng nước hoa quả.

Anh Ngọc (Theo AP)