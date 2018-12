Nhật Bản tính tăng ngân sách quốc phòng lên 51 tỷ USD

Nhật Bản tính phát triển tên lửa mới đối phó Trung Quốc / Bóng hồng lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nhật Bản

Binh sĩ Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đứng gác cạnh hệ thống tên lửa PAC-3 tại Tokyo ngày 22/6. Ảnh: Reuters.

Reuters dẫn lời các quan chức Nhật Bản hôm nay cho biết Bộ Quốc phòng nước này sẽ đề nghị mức ngân sách quốc phòng 5,16 nghìn tỷ yen (51 tỷ USD), mức cao kỷ lục, cho năm tài khóa 2017. Tokyo còn có kế hoạch phát triển máy bay do thám không người lái trong thập kỷ tới và máy bay chiến đấu không người lái trong 10 năm sau đó.

Đây là năm thứ 5 liên tiếp Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng, trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc trên biển Hoa Đông tăng cao và mối đe dọa từ tên lửa Triều Tiên ngày càng lớn.

Ông Takashi Kawakami, chuyên gia an ninh tại Đại học Takushoku, Nhật Bản, cho biết mức tăng này là "chưa đủ" so với độ nghiêm trọng về môi trường an ninh đến từ các nước láng giềng

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đề nghị được cấp 100 tỷ yen (khoảng 1 tỷ USD) để nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa PAC-3, nâng tầm bắn thêm 30 km, một quan chức giấu tên cho biết.

Ngân sách quốc phòng dự kiến còn chi cho sản xuất phiên bản tên lửa Block IIA trong hệ thống phòng thủ Standard Missile-3 hợp tác với Mỹ để bắn hạ các tên lửa bay cao hơn. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng phân bổ một phần ngân sách mua các chiến đấu cơ F-35 phiên bản nâng cấp từ Mỹ.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng muốn tăng sức mạnh cho lực lượng bảo vệ bờ biển ở các đảo Miyakojima và Amami Oshima trên biển Hoa Đông, nơi các tàu Trung Quốc thường xuyên hoạt động.

Căng thẳng giữa Tokyo và Bắc Kinh đã tăng cao từ tháng 8 khi nhiều tàu công vụ và tàu cá Trung Quốc đến quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà hai nước đều tuyên bố chủ quyền. Quần đảo hiện do Nhật Bản kiểm soát.

Văn Việt