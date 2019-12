Nhập viện vì chen lấn giành bóng bay

Australia5 người bị thương sau khi tranh giành bóng bay chứa phiếu quà tặng thả trong trung tâm thương mại ở ngoại ô Sydney.

Trung tâm thương mại Westfield Parramatta ở thành phố Sydney, Australia thả hàng trăm quả bóng bay chứa phiếu quà tặng vào nửa đêm qua, trong chương trình khuyến mại dịp Giáng sinh. Tuy nhiên, chương trình kết thúc trong nước mắt và hỗn loạn, khi đám đông chen lấn cố tranh những quả bóng bay khiến nhiều người bị thương.

Phil Templeman, thanh tra cứu hộ bang New South Wales, cho biết ngoài 5 người phải nhập viện điều trị, 12 người khác được chăm sóc y tế do thương tích nhẹ hơn. Danh tính các nạn nhân không được tiết lộ, nhưng tờ Nine News cho biết có trẻ em bị thương trong sự việc.

Đám đông người mua sắm chen lấn giành bong bóng thả từ trên cao ở trung tâm thương mại Westfield Parramatta, Sydney, Australia hôm nay. Ảnh: Nine News.

Video khách mua sắm quay cảnh thả bong bóng cho thấy hàng trăm người xô đẩy nhau để giành bong bóng, trong đó có một người mặc trang phục ông già Noel.

Chương trình thả bóng bay nằm trong sự kiện mua sắm Giáng sinh kéo dài 33 tiếng liên tục, nhằm "giữ sự kiện diễn ra suốt đêm", Westfield Parramatta cho biết trên website.

Trung tâm mua sắm này quảng bá rằng bóng bay "chứa đầy thẻ quà tặng của Westfield, giải thưởng của các nhà bán lẻ, đối tác, các phiếu quà tặng cùng ưu đãi độc quyền sẽ giúp khách mua sắm suốt đêm đến khi kiệt sức".

Nhập viện vì tranh bong bóng

Thanh tra Templeman cho rằng "quá may mắn" khi không ai bị thương nặng hơn. "Khi bước vào giai đoạn nghỉ lễ bận rộn, nhiều trung tâm mua sắm trở nên đông đúc, chúng tôi kêu gọi cộng đồng hãy kiên nhẫn và đảm bảo an toàn cho bản thân cùng những người xung quanh", ông nói.

Người phát ngôn tập đoàn Scentre, đơn vị điều hành hệ thống trung tâm mua sắm Westfield, cho biết đang tiến hành điều tra sự việc.

Nhật Duy (Theo Sydney Morning Herald)