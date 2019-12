Nhập 120 mét vuông da người cứu nạn nhân vụ núi lửa phun

New ZealandGiới chức đặt hàng 120 mét vuông da người từ Mỹ để chữa bỏng cho các nạn nhân trong vụ núi lửa đảo White phun trào.

Các khoa điều trị bỏng trên toàn New Zealand đang hoạt động hết công suất để điều trị cho 27 người bị bỏng 30-95% diện tích cơ thể vì tro núi lửa và khí gas trong vụ phun trào trên đảo White hôm 9/12. Trong số này, nhiều người phải đặt nội khí quản do hít phải khí nóng, trong khi phần lớn nạn nhân bị bỏng cần được ghép da.

"Chúng tôi có nguồn cung cấp da người nhưng đang khẩn trương tìm kiếm nguồn bổ sung nhằm đáp ứng nhu cầu cấy ghép da của các nạn nhân. Chúng tôi dự đoán sẽ cần thêm 120 mét vuông da người", Peter Watson, giám đốc cơ quan y tế hạt Manukau, cho biết.

Cơ thể con người có trung bình 1-2 mét vuông diện tích da bề mặt. Số da này sẽ được New Zealand nhập khẩu từ Mỹ. Các ngân hàng da và mô từ nước láng giềng Australia cũng tham gia cung ứng một phần nhu cầu về da người cho New Zealand.

Người thân nạn nhân trong vụ núi lửa đảo White phun trào trong lễ tưởng niệm tại Whakatane, New Zealand hôm nay. Ảnh: Reuters.

Nhu cầu về da đặc biệt cao khi số nạn nhân bị bỏng nặng chưa từng có tại nước này, theo giới chức New Zealand. Các vết bỏng của nạn nhân nghiêm trọng do ở gần núi lửa lúc phun trào và trở nên phức tạp do tiếp xúc với khí và chất độc, Watson cho biết.

"Điều này đòi hỏi phải điều trị phẫu thuật những vết bỏng này nhanh hơn các ca bỏng thông thường", ông nói, cho biết thêm rằng quá trình điều trị đối với một số bệnh nhân có thể kéo dài vài tháng.

Nguồn da này thường được các tình nguyện viên hiến tặng. Bác sĩ lấy một lớp mỏng, từ lưng hoặc mặt sau chân của người hiến, giống như lớp da bị lột sau khi cháy nắng, theo trang web hiến tạng của chính phủ Australia.

New Zealand cho hay có tổng cộng 47 người trên đảo White vào thời điểm núi lửa phun trào hôm 9/12. Số người thiệt mạng tăng lên 8, tính tới hôm nay, trong đó có hai người chết tại bệnh viện. Các nạn nhân bị ảnh hưởng là những du khách đến từ Australia, Mỹ, Anh, Trung Quốc, Malaysia và hướng dẫn viên người New Zealand.

Núi lửa đảo White ngoài khơi Whakatane, New Zealand phun trào hôm 9/12. Ảnh: AP.

Nhật Duy (Theo The Guardian/Reuters)