Tranh cãi về cách ngăn các ca tử vong vì sốc ma túy tại nhạc hội ở Australia

Nhân viên y tế Australia bị đình chỉ vì nhảy múa tại nhạc hội có người chết Nhân viên y tế nhảy múa tại lễ hội âm nhạc Defqon 1 ở thành phố Sydney, Australia hôm 15/9.

"Anh ấy đã mắc một sai lầm cơ bản là không thay đồng phục của mình ra trước khi nghỉ giải lao ở khu vực công cộng", Mike Hammond, giám đốc EMS Event Medical, công ty cung cấp dịch vụ y tế cho lễ hội âm nhạc Defqon 1 ở Australia, đề cập tới nhân viên bị đình chỉ.

Hammond nhấn mạnh rằng người đàn ông giấu tên đã thực hiện điệu nhảy trong giờ nghỉ và "không có ca cấp cứu nào xảy ra" tại thời điểm đó. Quyết định được đưa ra sau khi video của nhân viên này lan truyền trên mạng xã hội, Sputnik hôm 19/9 đưa tin.

Nhân viên y tế đã đề nghị người đăng gỡ video bởi điều này có thể khiến anh mất sự nghiệp. "Tôi biết nó khá vui nhộn, nhưng tôi đã dành nhiều năm làm việc chăm chỉ để trở thành nhân viên y tế, nên tôi rất trân trọng công việc này", người đàn ông cho biết.

Video đã được gỡ xuống, nhưng nhân viên y tế vẫn bị đình chỉ. Hiện chưa rõ liệu người này có phải đối mặt với mức kỷ luật nặng hơn hay không.

Lễ hội âm nhạc Defqon 1 tổ chức tại thành phố Sydney hôm 15/9 có hai trường hợp tử vong và 700 người khác phải trợ giúp y tế do các vấn đề liên quan đến ma túy. Gladys Berejiklian, thủ hiến bang New South Wales cho rằng sự kiện này không an toàn và việc kiểm tra ma túy không hiệu quả. Bà cũng kêu gọi cấm tổ chức lễ hội thường niên này.

Ánh Ngọc