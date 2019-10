Nhân viên hãng hàng không Mỹ Southwest Airlines cùng ca hát để khích lệ tinh thần hành khách bị hoãn chuyến ở sân bay New Orleans hôm 4/10.

Trong video do nữ hành khách Kerry Maggard đăng trên Twitter, các nhân viên hãng Southwest Airlines say sưa hát bài "Lean on me" tại sân bay quốc tế Louis Armstrong New Orleans, bang Louisiana. Họ hát nhằm khích lệ tinh thần của những hành khách trên chuyến bay số hiệu 4453 tới Orlando, bang Florida bị hoãn.

Nhân viên hàng không hát động viên khách bị hoãn chuyến Nhân viên Southwest Airlines hát khích lệ hành khách tại sân bay ở bang Louisiana hôm 4/10. Video: Twitter/KerryMaggard.

"Cảm ơn Southwest Airlines, hãng hàng không vui vẻ nhất với những nhân viên ngọt ngào như thế này", Maggard đăng dòng chú thích kèm video.

Đáp lại, tài khoản Twitter của Southwest Airlines cho biết họ rất biết ơn Maggard vì đã kiên nhẫn chờ đợi chuyến bay bị hoãn.

"Chúng tôi rất vui khi thấy các nhân viên đã làm tốt nhiệm vụ. Cảm ơn đã chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ này. Chúng tôi hy vọng quý khách sớm tiếp tục hành trình", theo bài đăng của Southwest Airlines.

Huyền Lê (Theo ABC News)