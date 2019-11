Nhạc sĩ Nhật sáng tác bài hát chào đón Giáo hoàng

Bài hát chính thức chào đón Giáo hoàng Francis tại Nhật do nhạc sĩ Jun Inoue sáng tác với hy vọng được cả khán giả ngoại đạo yêu thích.

Bài hát "Protect all Life - The Signs of the Times" (Bảo vệ cả cuộc sống - Những biểu tượng của thời đại) được nhạc sĩ Jun Inoue sáng tác dựa trên chủ đề về chuyến thăm Nhật Bản sắp tới của Giáo hoàng Francis, nhằm truyền cảm hứng cho mọi người bảo vệ giá trị và mạng sống của con người trên Trái đất.

Bài hát chào đón Giáo hoàng tại Nhật Bản "Protect all Life - The Signs of the Times", bài hát chào đón Giáo hoàng Francis đến Nhật Bản. Video: Reuters

Inoue cho hay một phần bài hát được sáng tác bằng một chương trình trí tuệ nhân tạo do anh tạo ra, có thể cho ra đời một đoạn nhạc chỉ trong vài giây. Nhạc sĩ này cho biết anh không muốn lạm dụng chương trình trí tuệ nhân tạo, nhưng cuối cùng quyết định cho nó tham gia quá trình sáng tác bài hát, vì lịch sử âm nhạc và công nghệ luôn hòa quyện với nhau.

Jun Inoue nổi tiếng với nhiều tác phẩm dành cho hai nhóm nhạc nam được ưa thích tại Nhật Bản Arashi và KAT-TUN. Bài hát trên được anh sáng tác theo yêu cầu của Giáo hội Công giáo tại Nhật Bản và sẽ được phát tại các buổi lễ cầu nguyện ở thành phố Nagasaki, Tokyo.

Giáo hoàng Francis tại Bangkok, Thái Lan hôm 21/11. Ảnh: Reuters

Nhật Bản hiện có khoảng 536.000 tín đồ Công giáo, chiếm 1% dân số. Các tín đồ Công giáo ở Nhật Bản đang háo hức chào đón Giáo hoàng Francis đến thăm từ ngày 23 đến 26/11. Nhiều sách báo và quà lưu niệm in hình Giáo hoàng đang được bày bán tại Thánh đường St. Mary's ở thủ đô Tokyo, nơi ông dự kiến gặp gỡ thanh niên Nhật Bản.

Giáo hoàng Francis, người cũng dự kiến đến thăm đài tưởng niệm các vụ ném bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki, là lãnh đạo Vatican thứ hai thăm Nhật Bản, sau chuyến đi của Giáo hoàng John Paul II 38 năm trước.

Ông hiện thăm Bangkok, Thái Lan và sẽ gặp Nhà vua Maha Vajiralongkorn, Đại Tăng thống, lãnh đạo và sinh viên Công giáo trong ba ngày ở nước này.

Anh Ngọc (Theo Reuters)