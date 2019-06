Nhà báo Mỹ hé lộ những chi tiết mới về tuổi thơ Kim Jong-un

Theo cuốn sách mới xuất bản của một nhà báo Mỹ, Kim Jong-un học lái ôtô từ năm 7 tuổi và sở hữu khẩu súng riêng năm 11 tuổi.

Kim Jong-un được mẹ kèm cặp tại nhà khi còn nhỏ. Ảnh: Mainichi Daily News

Anna Fifield, nhà báo kỳ cựu của tờ Washington Post, vừa xuất bản cuốn tiểu sử "The Great Successor: The Secret Rise and Rule of Kim Jong Un" (Người kế nhiệm Vĩ đại: Sự trỗi dậy bí mật và quyền lực của Kim Jong-un) kể về những năm tháng tuổi thơ của lãnh đạo Triều Tiên. Tác phẩm được mô tả là một bức chân dung toàn diện và hiếm có về Kim Jong-un cũng như tương lai của Triều Tiên.

Để viết cuốn sách, Fifield đã có cuộc phỏng vấn độc quyền với người dì từng chăm sóc Kim Jong-un thời ông du học ở Thụy Sĩ, gặp các bạn học cũ của ông và cũng thực hiện một cuộc điều tra sâu về Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của Kim Jong-un.

Theo cuốn sách, lãnh đạo Triều Tiên thời thơ ấu từng sống trong những dinh thự sang trọng, được bảo vệ bằng cổng sắt cao 4,5 mét tại thủ đô Bình Nhưỡng và ngôi nhà của gia đình bên bờ biển Wonsan.

Kim Jong-un sở hữu rất nhiều đồ chơi, từ trò chơi điện tử Super Mario, máy bắn đạn đến các loại thiết bị điện tử khác. Ông cũng được xem từ phim sử thi Ben-Hur, Dracula và James Bond tại các rạp phim riêng trong nhà.

Kim Jong-un từ nhỏ đã đam mê tàu và máy bay mô hình. Năm lên 7, ông được cha mua cho một chiếc ôtô thật được điều chỉnh để Kim Jong-un có thể tập lái. Năm 11 tuổi, Kim Jong-un đã đeo bên hông một khẩu súng ngắn.

"Cậu bé lớn lên với suy nghĩ mình là một người đặc biệt", nhà báo Fifield viết. Vào sinh nhật 8 tuổi, Kim Jong-un mặc bộ suit đen, cổ thắt nơ, nhận những bó hoa từ các quan chức cấp cao.

Dù được nuông chiều, cá tính mạnh mẽ của Kim Jong-un giúp ông được bố là lãnh đạo Kim Jong-il đánh giá cao hơn so với anh trai Kim Jong-nam, người có tính cách nổi loạn và sau này sống lưu vong ở Macau. Ông cũng được bố yêu quý hơn Kim Jong-chol, người anh trai sống thiên về nội tâm.

Kim Jong-un được cha cho sang Berne, Thụy Sĩ, du học từ năm 1996, khi mới 12 tuổi. Theo các bạn học cũ, ông có thành tích học tập không quá nổi bật, tính tình khá nóng nảy và gặp khó khăn với môn tiếng Đức. Tuy nhiên, Kim Jong-un rất hăng hái trên sân bóng rổ trong chiếc áo mang số 23 của Michael Jordan.

Kim Jong-un (vòng tròn đỏ) cùng bạn bè ở Bern, Thụy Sĩ. Ảnh: Yonhap

Ngoài thời khóa biểu với các bài học về những người anh hùng như Martin Luther King Jr và Nelson Mandela, Kim Jong-un cũng được học về cuộc cách mạng Pháp, một ví dụ về sự biến đổi của xã hội.

Với hộ chiếu Brazil giả dưới cái tên Josef Pwag, Kim Jong-un từng chu du khắp châu Âu. Những album ảnh gia đình cho thấy ông đi bơi ở bờ biển Địa Trung Hải của Pháp, ăn tối ở Italy và thăm Euro Disney ở Paris.

Tại ngôi nhà ở Liebefeld, vùng ngoại ô thủ đô Berne của Thụy Sĩ, dì của Kim Jong-un cố gắng tạo ra một môi trường gia đình bình thường cho cháu trai. "Bạn bè của nó đến chơi và tôi thường làm đồ ăn vặt cho bọn trẻ. Đó là một tuổi thơ bình thường với những bữa tiệc sinh nhật, những món quà và những đứa trẻ Thụy Sĩ đến vui đùa", người dì kể. Người dì này và chồng hiện là chủ một tiệm giặt là và sống cuộc sống an nhàn dưới danh tính giả tại một thị trấn Mỹ.

Theo tác giả Fifield, những năm tháng tuổi thơ ở Thụy Sĩ đã cho Kim Jong-un thấy rằng nếu ông sống ở thế giới bên ngoài, ông "sẽ hoàn toàn không là ai cả". Đây được cho là điều thúc đẩy Kim Jong-un duy trì chính quyền mà ông nội và cha đã gây dựng ở Triều Tiên.

Nhà báo Fifield, 43 tuổi, hiện là trưởng chi nhánh của Washington Post tại Bắc Kinh, là một trong số ít nhà báo phương Tây viết về Triều Tiên hơn một thập kỷ qua. Bà đã nhiều lần đến Triều Tiên và phỏng vấn hàng trăm người dân nước này trên khắp thế giới, trong đó có rất nhiều người từng gặp Kim Jong-un.

Anh Ngọc (Theo Telegraph)