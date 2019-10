Nguy cơ IS báo thù châu Âu vì 'mất đầu rắn'

Cái chết của thủ lĩnh tối cao Baghdadi được cho là sẽ khiến các phiến quân IS giận dữ và ồ ạt tấn công châu Âu để trả thù.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng gọi các quốc gia châu Âu là "nỗi thất vọng to lớn" vì không chấp nhận để các công dân tham gia chiến đấu cho phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hồi hương sau khi tổ chức khủng bố này bị đánh bại.

"Thực tế, tôi từng nói với họ rằng nếu các bạn không tiếp nhận chúng, tôi sẽ ném chúng ngay trên biên giới của các bạn. Và các bạn có thể bắt chúng lại trong vui vẻ. Nhưng người đóng thuế Mỹ sẽ không trả tiền cho điều đó trong 50 năm tới", Trump nói tại cuộc họp báo thông báo về chiến dịch tiêu diệt thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi hồi cuối tuần trước.

Thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi phát biểu tại thành phố Mosul, Iraq năm 2014. Ảnh: Anadolu Agency.

Giờ đây, khi Baghdadi đã bị tiêu diệt, trong cơn khủng hoảng "rắn mất đầu" và với khao khát trả thù cho thủ lĩnh, các tay súng IS hay những phần tử ủng hộ IS đang ẩn náu giữa lòng châu Âu được cho là sẽ trỗi dậy mạnh mẽ, làm gia tăng nguy cơ xảy ra những cuộc tấn công khủng bố kiểu "sói đơn độc", chuyên gia nhận định.

Các Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn cho biết họ hiện giam giữ khoảng 800 tay súng châu Âu là thành viên IS, bên cạnh khoảng 700 phụ nữ và 1.500 trẻ em đang sống tại những trại tị nạn ở Syria. Họ đều là những người bỏ trốn khỏi IS sau khi cái gọi là "nhà nước Hồi giáo" sụp đổ. Trong số này, có rất ít người Mỹ.

Cộng đồng tình báo các nước nhiều lần cảnh báo rằng khi IS sụp đổ, các tay súng sẽ điên cuồng thực hiện những cuộc tấn công "báo thù", gây nên một làn sóng khủng hoảng mới ở châu Âu. Những lời cảnh báo này càng trở nên cấp thiết khi Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân vào bắc Syria, khiến dân quân người Kurd phải dồn lực lượng chống lại và lơ là nhiệm vụ kìm hãm IS.

Theo Muhammed Hasik, chiến binh IS hiện bị giam tại nhà tù an ninh bậc nhất ở phía bắc Iraq, thủ lĩnh tối cao Baghdadi có thể đã chết, nhưng thế giới chắc chắn sẽ không an toàn hơn trước.

Trong cuộc phỏng vấn với ABC News, Hasik tỏ ra không hối hận về những hành động của mình khi còn đứng trong hàng ngũ IS, tin rằng không sớm thì muộn, một cuộc tấn công lớn nhằm vào châu Âu sẽ xảy ra.

"Sẽ có chuyện xảy ra ở châu Âu bởi rất nhiều người đang tức giận trước cái chết của Baghdadi", Hasik nói. "Việc Tổng thống Trump tuyên bố nhà nước Hồi giáo đã đi đến hồi kết không quan trọng bởi IS vẫn tồn tại. Khi người này chết, người khác sẽ lên thay thế".

Thượng nghị sĩ Mỹ Bob Menendez cũng cảnh báo Nhà Trắng rằng "chưa đến lúc tuyên bố 'Nhiệm vụ hoàn thành'". "Bin Laden chết không kết liễu al-Qaeda và cái chết của Baghdadi cũng sẽ không thể chấm dứt IS", ông nhấn mạnh. "Vẫn còn đó lực lượng gần 30.000 tay súng IS. Đó là mối nguy hiểm rõ ràng và hiện hữu".

Khi được hỏi liệu thế giới có an toàn hơn không sau khi Baghdadi chết, Hasik lập tức phản bác. "Mọi thứ có thể trở nên tồi tệ hơn, thậm chí nguy hiểm hơn trước đây", y nói.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe Castaner trong khi đó kêu gọi nâng cao cảnh giác để có thể ngăn chặn các cuộc tấn công tiềm tàng từ IS. "IS có thể sẽ tăng cường tuyên truyền về jihad sau cái chết của Baghdadi, kêu gọi hành động báo thù, vì thế chúng ta cần cảnh giác cao độ trong cách sự kiện công cộng những ngày tới", ông lưu ý.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng cái chết của Baghdadi là một đòn giáng mạnh mẽ vào IS, nhưng đây chưa phải dấu chấm hết đối với tổ chức này. Ông nhấn mạnh "cuộc chiến chống IS của liên minh quốc tế vẫn sẽ tiếp diễn cho đến khi tổ chức khủng bố bị xóa sổ hoàn toàn".

Vũ Hoàng (Theo CNN, ABC News)