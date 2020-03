Người Trung Quốc đổ xô về nước tránh Covid-19

Khi tình hình Covid-19 bắt đầu xấu đi tại Anh hồi tuần trước, Jennie Lan biết rằng Trung Quốc sẽ là nơi an toàn nhất với cô.

Lan, nghiên cứu sinh tại Đại học London (UCL), tỏ ra lo lắng khi dân Anh không áp dụng các biện pháp đề phòng như đeo khẩu trang, dù số người nhiễm nCoV ở nước này tăng nhanh. "Mọi người ở đây không quan tâm đến nCoV. Tuy nhiên, chính quyền địa phương vẫn kiểm soát khá tốt", Lan nói, thêm rằng cô sẽ bay về Trung Quốc ngày 17/3 và ở với bố mẹ.

Chỉ vài tuần trước đó, rất nhiều người Trung Quốc đã ra nước ngoài để tránh nCoV, khi dịch bệnh bùng lên ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc và lan sang toàn bộ các địa phương khác. Giờ đây, mọi thứ đã đảo ngược khi hàng loạt người đang ồ ạt kéo về Trung Quốc vì tin rằng đây là địa điểm an toàn nhất.

Hành khách xếp hàng tại sân bay New York để về Trung Quốc hôm 13/3. Ảnh: Reuters.

Tập đoàn Apple hồi tuần trước thông báo sẽ mở lại các cửa hàng ở Trung Quốc, nhưng đóng cửa mọi cơ sở kinh doanh ở những nước khác trong vòng hai tuần. Một đội bóng của thành phố Vũ Hán đang định rời nơi huấn luyện ở Tây Ban Nha để về Trung Quốc vì diễn biến Covid-19 tại châu Âu. Tỷ phú Jack Ma gần đây cũng hứa đóng góp một triệu khẩu trang và 500.000 bộ xét nghiệm nCoV cho Mỹ.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc hôm 16/3 tuyên bố ưu tiên hàng đầu hiện nay là ngăn các ca bệnh "ngoại nhập", thay vì tập trung dập dịch trong lãnh thổ như giai đoạn trước. Chính quyền Bắc Kinh tuần trước tuyên bố những người từ nước ngoài về sẽ phải cách ly 14 ngày tại các địa điểm được chỉ định nhằm bảo vệ thủ đô.

Cuộc sống ở Trung Quốc vẫn chưa trở lại bình thường, nhưng người dân cảm thấy tình hình đang được kiểm soát. Nhiều người ca ngợi cộng đồng sẵn sàng thực thi các biện pháp quyết liệt của chính phủ như đóng cửa hàng, cách ly tại nhà, bắt buộc đeo khẩu trang và liên tục kiểm tra thân nhiệt.

Một câu hỏi cũng được đặt ra: Tại sao nhiều quốc gia không chuẩn bị gì dù đã chứng kiến những điều xảy ra tại Trung Quốc trong suốt hai tháng?

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết Trung Quốc chỉ ghi nhận 27 ca nhiễm nCoV mới trong ngày 15/3, so với 10.955 trường hợp ở những nước còn lại trên thế giới. "Châu Âu đã trở thành tâm dịch toàn cầu", Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói.

Josh Liu, nha sĩ Mỹ làm việc tại Thượng Hải, trải qua mọi thăng trầm ở Trung Quốc kể từ khi Covid-19 khởi phát. "Chúng ta phải rời khỏi đây", anh nói với vợ khi về thăm gia đình ở tỉnh Tứ Xuyên hồi cuối tháng 1.

Họ mua vé máy bay vào phút chót và đưa con trai một tuổi đến nhà riêng của Liu gần San Francisco, Mỹ. Mỗi tuần, họ đều xem xét khả năng trở về Trung Quốc. Bước ngoặt đến hồi tuần trước, khi các phòng khám tư ở Thượng Hải được hoạt động trở lại, trong khi những ca nhiễm nCoV đầu tiên xuất hiện tại San Francisco. "Chúng tôi nhận định rằng Trung Quốc giờ an toàn hơn", Liu nói.

Khi gia đình Liu đáp xuống Thượng Hải ngày 10/3, các nhân viên y tế đã đo thân nhiệt và hỏi nơi ở của họ tại Mỹ, cũng như liệu họ có nhập viện trong thời gian gần đây hay không. Gia đình Liu sau đó được yêu cầu về nhà và tự cách ly trong 14 ngày.

"Mọi người tuân thủ trật tự ở đây và họ sẵn sàng chấp nhận các quy định rất nghiêm ngặt. Một số người nói 'thật là phiền phức', nhưng đó là lý do ở đây an toàn hơn", Liu nói.

Josh Liu cùng con trai tại căn hộ ở Thượng Hải hôm 11/3. Ảnh: WSJ.

Trong lúc Mỹ và châu Âu áp lệnh hạn chế đi lại, đóng cửa mọi cơ sở kinh doanh không thiết yếu, các cửa hàng ở Trung Quốc đang hoạt động trở lại. Giao thông tại Bắc Kinh và Thượng Hải cũng dần nhộn nhịp, dù chưa đông đúc như ngày thường. Tỉnh Hồ Bắc và thủ phủ Vũ Hán vẫn đang bị phong tỏa, nhưng chuyến thăm gần đây của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thể hiện lãnh đạo nước này tin tưởng rằng khủng hoảng sắp kết thúc.

Linda Reed, giáo viên Mỹ dạy tiếng Anh ở Nam Kinh, muốn trở về bang Tennessee vào tháng 4 để hỗ trợ em gái chuẩn bị sinh con. Lo lắng nguy cơ lây nCoV cho người thân, cô gửi email cho chuyên gia bệnh dịch thuộc chính quyền bang để hỏi về quy định cách ly và các thủ tục liên quan. Người này cho biết Reed có thể xem xét ở riêng tại khách sạn và khuyên cô thực hiện các chỉ dẫn chung.

Nhưng câu trả lời này càng khiến Reed, 37 tuổi, lo ngại hơn và quyết định hủy chuyến đi. "Ông ấy không nói gì sai. Vấn đề là cơ quan y tế Tennessee rõ ràng không có sự chuẩn bị để đối phó nguy cơ bùng phát dịch bệnh", cô nói.

Reed tỏ ra buồn bã vì gia đình không thể đoàn tụ trong ngày đứa cháu ra đời, nhưng cho rằng điều này sẽ an toàn hơn cho người bố đang sống tại phía đông bang Washington, cũng như cho bản thân cô. "Trong những nước xuất hiện Covid-19, tôi nghĩ Trung Quốc hiện là địa điểm an toàn nhất", giáo viên người Mỹ nói thêm.

Phát ngôn viên Sở Y tế bang Tennessee cho biết cơ quan này đang áp dụng cách tiếp cận chủ động và liên tục thực hiện chỉ dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC). Theo đó, người trở về từ các nước trong danh sách cảnh báo cần tự cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày.

Trung Quốc sáng 17/3 ghi nhận thêm 21 ca nhiễm nCoV, trong đó 20 ca "ngoại nhập" và chỉ một trường hợp lây nhiễm nội bộ ở Vũ Hán. Tổng số ca nhiễm ở nước này là gần 81.000, trong đó hơn 3.200 người chết và hơn 68.000 người đã hồi phục.

Không ít người Trung Quốc từng giận dữ khi cho rằng chính quyền che giấu thông tin về Covid-19 cho đến khi quá muộn, nhiều người cũng nghi ngờ con số thống kê do Bắc Kinh đưa ra.

Một trong số đó là Lan, sinh viên 22 tuổi đang học thạc sĩ tại UCL. Cô từng mua 500 khẩu trang và gửi cho gia đình ở tỉnh Chiết Giang hồi tháng 1 vì lo lắng cho người thân.

Tình thế đảo ngược cách đây một tuần. Cha mẹ cô theo dõi tin tức về Covid-19 qua nhóm trò chuyện của 500 phụ huynh trên WeChat. Họ cầu xin con gái về nhà, tỏ ý sẵn sàng gửi khẩu trang sang Anh nếu con không thể về nước.

Lan chuyển quyền thuê căn hộ ở London, vốn có thời hạn đến tháng 9, cho một người khác và mua vé máy bay một chiều về Trung Quốc. Quê nhà cô hiện ghi nhận rất ít ca nhiễm nCoV, trong khi khu nhà ở của cha mẹ Lan không phát hiện trường hợp nào.

Cô cảm thấy Trung Quốc đang minh bạch và chủ động trong nỗ lực chống Covid-19 hơn Anh. "Chính phủ Anh không kiểm soát tốt tình hình", Lan nói.

Số ca dương tính nCoV tại Anh hiện nay là hơn 1.500, trong đó 55 người đã chết. Giới chức y tế Anh cảnh báo khoảng 15% dân số, tương đương 7,9 triệu người, có thể phải nhập viện do Covid-19 lây lan trong 12 tháng tới.

Tại Mỹ, số ca nhiễm tăng lên 4.599 sau khi nước này xuất hiện thêm 919 trường hợp dương tính trong ngày 17/3. Mỹ cũng ghi nhận thêm 18 trường hợp tử vong, đưa số người chết vì Covid-19 lên 86. Hàng loạt bang của Mỹ đã ban bố tình trạng khẩn cấp, trong khi nhiều thành phố lớn cũng ra lệnh đóng cửa các điểm vui chơi, giải trí để ngăn dịch bệnh lây lan.

Vũ Anh (Theo Wall Street Journal)