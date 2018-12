Người Triều Tiên đào tẩu chật vật sống ở Hàn Quốc

Cuộc sống sau hành trình đào tẩu 4.000 km của một gia đình Triều Tiên / Hành trình đào tẩu hơn 4.000 km của những người Triều Tiên

Joo Seung-hyeon là một trong số 9 binh lính Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc kể từ năm 2000. Ảnh: AFP.

Khi binh sĩ Triều Tiên Joo Seung-hyeon chọn ngả đường đào thoát sang Hàn Quốc qua khu vực phi quân sự giữa hai miền, anh đã chấp nhận bỏ mạng ở các bãi mìn và sẵn sàng tâm thế bị quân lính trên các tháp canh biên giới phát hiện. Lúc đó, Joo chỉ có một ý nghĩ duy nhất: cuộc sống mới hạnh phúc đang đón chờ phía trước. Tuy nhiên thực tế phức tạp hơn như vậy nhiều, theo Channel News Asia.

Trong mắt người Hàn Quốc, Joo cho biết mình như người anh em họ Triều Tiên "đói nghèo, lạc hậu và mọi rợ". Trải qua nhiều cuộc phỏng vấn xin việc làm, ngay khi vừa mở miệng nói, anh đã để lộ giọng miền Bắc đặc sệt. Và kết quả là anh liên tục bị từ chối kể cả những công việc chân tay đơn giản với thu nhập thấp. Đôi khi có cửa hàng đồng ý thuê Joo nhưng chỉ trả mức tiền công bằng một nửa so với người Hàn Quốc, Joo nhớ lại những năm tháng cơ cực.

Bất chấp muôn vàn khó khăn khi hòa nhập với xã hội Hàn Quốc, Joo kiên trì vươn lên. Anh tập nói giọng miền Nam bằng cách bắt chước theo đài phát thanh. Tranh thủ thời gian rỗi, Joo đi học đại học. Hiện nay với bằng tiến sĩ nghiên cứu về vấn đề thống nhất hai miền, Joo là người Triều Tiên đào tẩu đầu tiên có học vị cao như vậy ở Hàn Quốc.

Bán đảo Triều Tiên chia cắt kể từ năm 1953 sau cuộc chiến tranh kéo dài ba năm. Theo thống kê, kể từ những năm 1990, hơn 30.000 người Triều Tiên đã trốn chạy sang miền Nam. Những người đào tẩu Triều Tiên trong những năm 1970 và 1980 được truyền thông Hàn Quốc tung hô như "những anh hùng" khao khát tự do. Nhưng thái độ nồng nhiệt đó thay đổi 180 độ sau nạn đói đầu những năm 1990 ở Triều Tiên tạo ra làn sóng hàng trăm người tị nạn tìm cách đào thoát khỏi quê hương.

Người Hàn Quốc tỏ ra khó chịu, thậm chí nghi ngờ và khinh miệt, những người Triều Tiên đào tẩu. Do thiếu kiến thức và trình độ, những người Triều Tiên trốn chạy sang Hàn Quốc đối mặt với muôn vàn khó khăn khi tìm việc và kết bạn. Tỉ lệ thất nghiệp của họ lên tới 7%, gần gấp đôi so với tỉ lệ thất nghiệp trung bình ở Hàn Quốc. Trong khi đó, thu nhập hàng tháng của họ chỉ bằng khoảng một nửa so với mức lương trung bình ở miền Nam. Gần 20% người đào tẩu trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo, trộm cắp và các loại tội phạm khác. Một nghiên cứu cho thấy nhiều người mất sạch số tiền trợ cấp 19.000 USD mà chính phủ Seoul cấp cho họ để bắt đầu cuộc sống mới.

Kẻ ngoài lề

Cựu binh sĩ Triều Tiên Joo đào thoát vào năm 2002 sau khi nghe về "cuộc sống tự do và thịnh vượng" ở Hàn Quốc qua dàn loa phóng thanh phát thông tin tuyên truyền với công suất lớn lắp đặt tại khu vực biên giới giữa hai miền. Trong một lần làm nhiệm vụ, Joo quyết định bỏ chốt gác. Sau 30 phút bò trườn dưới đám hàng rào thép gai điện và vượt qua các bãi mình rải rác khu vực phi quân sự liên Triều, Joo đặt chân lên lãnh thổ Hàn Quốc.

Nhưng đó chưa phải là phần khó khăn nhất. Xã hội áp lực của Hàn Quốc mới là cú sốc lớn nhất đối với Joo. "Đột nhiên tôi bị ném vào một thế giới cạnh tranh siêu khốc liệt mà ở đó chỉ những kẻ thích ứng được mới sống sót," Joo viết trong cuốn sách kể về cuộc sống của người Triều Tiên đào tẩu. "Thực tế cuộc sống ở đây còn lạnh lẽo hơn cả cái đêm đông mà tôi cô độc vượt biên".

Sau khi hơn 100 đơn xin việc bị từ chối, Joo lược bỏ thông tin mình là người Triều Tiên đào tẩu trong hồ sơ tìm việc và thay đổi giọng nói để che giấu xuất thân thật. Và anh bắt đầu nhận được một vài lời mời phỏng vấn và thậm chí xin việc thành công ở một số công ty. Năm nay 37 tuổi, Joo hiện giảng dạy ở nhiều trường đại học. Nhưng anh vẫn cho rằng bản thân là "một trường hợp may mắn hiếm có".

Joo là một trong số 9 binh lính Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc kể từ năm 2000, trong đó trường hợp gần đây nhất mới xảy ra vào tháng 11 năm ngoái. "Nhiều binh sĩ đào thoát nói rằng họ hối tiếc vì đã đến miền Nam", Joo cho biết. Trên thực tế, không phải ai cũng thành công như Joo, hiện hai người khác đang ngồi tù vì sử dụng ma túy hoặc cố ý gây án mạng, người thứ ba nghiện rượu và đã chết vì ung thư gan, người thứ tư bị ôtô đâm khi đang phát tờ rơi quảng cáo cho một câu lạc bộ ban đêm và đang sống lay lắt trong tình trạng thương tật.

Góc tối

Đứng trước một tòa nhà chính phủ, ông Kwon Chol-nam, người Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc năm 2014, giương tấm biển với hàng chữ "Tôi là công dân của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Tôi muốn trở về nhà". Ảnh: New York Times.

Theo một cuộc điều tra của chính phủ, gần 1/4 người Triều Tiên ở Hàn Quốc ít nhất từng một lần suy nghĩ đến việc quay trở về quê hương vì nỗi nhớ nhà giày vò. Một vài người không chỉ có ý định mà thực sự hành động. Trong những năm gần đây, đã có ít nhất 20 người trở về và xuất hiện trên truyền thông nhà nước Triều Tiên. Tất cả đều miêu tả chuỗi ngày sống ở Hàn Quốc như "địa ngục" và nói họ bị đối xử như công dân hạng hai.

Nhưng Seoul cho rằng những người này không tình nguyện quay trở về Triều Tiên và cáo buộc Bình Nhưỡng thực hiện các vụ bắt cóc, rồi dàn dựng những cuộc phỏng vấn trên truyền hình với mục đích bôi nhọ Hàn Quốc.

"Tôi chưa bao giờ đồng ý với nhận định rằng xã hội Hàn Quốc như địa ngục", Joo nói. "Nhưng trái tim tôi tan vỡ khi chứng kiến những người liều mạng đào thoát đến Hàn Quốc rồi chỉ để tự kết liễu cuộc đời mình ở đây hoặc tìm kiếm cuộc sống ở nơi khác do không chịu nổi áp lực kỳ thị và định kiến xã hội".

Trong cuốn sách của mình, Joo kể lại những câu chuyện đau lòng về những người Triều Tiên tự tử vì không thể hòa nhập với xã hội Hàn Quốc, số khác chật vật kiếm miếng ăn dù đã nỗ lực học tập để có bằng cử nhân. Hay một người đàn ông Triều Tiên quyết định di cư sang quốc gia khác sau khi các phụ huynh tại trường mà con ông theo học tổ chức biểu tình vì không muốn con cái họ học chung với người Triều Tiên.

"Người Triều Tiên là những người rất tự tôn. Họ sẽ không khoan dung với những người khinh bỉ niềm tự hào dân tộc và sự kiêu hãnh cá nhân của họ", Joo nói.

An Hồng