Người tố cáo Trump lo bị trả thù

Trong thư đề ngày 28/9 gửi Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Richard Burr, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff và những nghị sĩ khác, các luật sư đại diện cho người tố cáo cuộc điện đàm của Tổng thống Donald Trump cho biết họ "vô cùng lo ngại tới an toàn cá nhân của thân chủ cũng như an toàn của những người quan tâm tới vấn đề này".

Họ kêu gọi các nghị sĩ "lên tiếng bảo vệ người tố cáo và tái khẳng định rằng đây phải là một hệ thống bảo vệ không cho phép bất cứ hành động trả thù nào, dù trực tiếp hay gián tiếp". Nhóm luật sư cũng gửi thư cảm ơn tới Joseph Maguire, quyền Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ, vì ông đã lên tiếng ủng hộ cũng như quan tâm tới thân chủ của họ.

Chương trình "60 Minutes" của CBS ban đầu đưa tin rằng nội dung của bức thư cho thấy người tố cáo đã được đưa vào chương trình bảo vệ liên bang, song luật sư Mark S. Zaid bác thông tin này, cho biết CBS "đã hiểu sai hoàn toàn nội dung bức thư".

Tổng thống Mỹ Donald Trump bước xuống từ chuyên cơ Không Lực Một khi tới thăm căn cứ quân sự Andrew, bang Maryland, hôm 26/9. Ảnh: AP.

Lá thư được gửi sau khi Trump tuyên bố sẽ "truy đến cùng" người tố giác nội dung cuộc điện đàm giữa ông với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi tháng 7. Người này cho rằng trong cuộc điện đàm hôm 25/7, Trump đã yêu cầu Zelensky mở cuộc điều tra về bố con cựu phó tổng thống Joe Biden.

Đơn tố cáo của người này được công bố hôm 26/9 và trở thành lý do để Hạ viện Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát mở cuộc điều tra luận tội Trump. Joe Biden là đối thủ đáng gờm với Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Phe Dân chủ cho rằng Trump đã yêu cầu chính quyền nước ngoài can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm tới bằng cách điều tra đối thủ của mình.

Ông chủ Nhà Trắng khẳng định những thông tin mà "người thổi còi" này cung cấp là không chính xác, cho biết hôm 29/9 rằng danh tính những người này nên được công khai và họ sẽ phải đối mặt với "hậu quả lớn". "Giống như mọi người Mỹ, tôi xứng đáng được gặp người đã tố giác mình", Tổng thống Mỹ đăng Twitter hôm 29/9.

