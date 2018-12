Người phụ nữ mang thai bị IS sát hại vì bỏ trốn

Các phiến quân IS. Ảnh: Fox News

Hãng thông tấn AhlulBayt dẫn lời các nhân chứng cho hay hôm 2/8, mẹ con nạn nhân định trốn khỏi làng al-Marir ở phía nam thành phố Mosul để tới khu vực mà quân đội Iraq kiểm soát. Tuy nhiên, kế hoạch bất thành khi họ bị các phiến quân phát hiện và chặn đường.

Người mẹ bị chúng xử tử, trong khi 4 đứa trẻ được đưa đến một ngôi làng mà chúng chiếm đóng. Số phận của các em hiện chưa rõ.

Mosul, thành phố lớn thứ hai Iraq, bị IS biến thành thành trì vào năm 2014. Lực lượng không quân Iraq hồi đầu tuần tấn công gần 20 căn cứ của IS ở đây, khiến một lượng lớn các phiến quân phải tháo chạy.



Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Khaled Obeidi cho hay các thủ lĩnh của IS cũng đã bắt đầu sơ tán khỏi Mosul khi quân đội Iraq tiến hành một chiến dịch lớn nhằm xóa sổ các phần tử khủng bố tại tỉnh Nineveh. Những tên này cùng gia đình chạy sang lãnh thổ Syria hoặc khu vực của người Kurd ở Iraq.

