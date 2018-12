Người Mỹ trên toàn cầu có nguy cơ bị al-Qaeda, IS tấn công

Đặc nhiệm Mỹ bắt được gián điệp IS ở Iraq

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS). Ảnh: AP

Cảnh báo mới của Bộ Ngoại giao Mỹ thay cho cảnh báo phát hồi tháng 7 năm ngoái, kêu gọi các công dân Mỹ cảnh giác tại bất cứ nơi công cộng, tuyến giao thông hay các đám đông nào ở hầu hết các nước trên thế giới, đặc biệt là Trung Đông, Bắc Phi, châu Âu và châu Á.

"Thông tin hiện nay gợi ý rằng ISIL, al-Qaeda, Boko Haram, al-Shabaab và các nhóm khủng bố khác tiếp tục lên kế hoạch tấn công khủng bố ở nhiều khu vực", AFP dẫn thông cáo của Bộ này viết, dùng tên khác của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Bộ cho biết trong năm qua, các cuộc tấn công cực đoan lớn xảy ra ở những nước Tunisia, Pháp, Nigeria, Bỉ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Mali.

Lời cảnh báo cập nhật được phát đi cùng ngày với việc các nhà lập pháp thuộc Uỷ ban An ninh Nội địa Hạ viện Mỹ công bố báo cáo độc lập về mối đe doạ của IS. Báo cáo nghiên cứu 75 âm mưu tấn công những mục tiêu phương Tây và cảnh báo rằng bất chấp áp lực quân sự đối với trung tâm của IS ở bắc Iraq và đông Syria, nhóm này vẫn đang giết hại nhiều người hơn.

"Việc nhóm tập trung vào các chiến binh "tự thân vận động" đã cho phép lan truyền các cuộc tấn công ra khắp thế giới, với mức độ bạo lực vượt qua cả những năm tháng bạo lực nhất của al-Qaeda", Michael McCaul, Chủ tịch Uỷ ban, nói. "Tuy nhiên, báo cáo này nhắc chúng ta rằng ta không thể thắng chỉ bằng cách ném bom nơi trú ẩn của khủng bố".

Báo cáo cho biết Mỹ đã trở thành mục tiêu chính của IS và kêu gọi chiến lược toàn cầu nhằm chống nhóm khủng bố này trên mặt đất, trên mạng và trong các cộng đồng dễ chịu ảnh hưởng trước hoạt động tuyên truyền của nhóm".

Trọng Giáp