Người hùng cứu hàng chục mạng người trong vụ xả súng Mỹ

Imran Yousef, người nhanh trí mở cửa cứu sống hàng chục mạng người. Ảnh: CBS

Theo CBS, Imran Yousef, 24 tuổi, làm bảo vệ trong hộp đêm Pulse ở Orlando, bang Florida. Anh theo đạo Hindu, từng là lính hải quân Mỹ tham chiến ở Afghanistan.

Khi Omar Mateen khai hỏa khẩu súng trường tấn công AR-15 vào đám đông trong câu lạc bộ đồng tính, Yousef lập tức nhận ra tiếng súng.

"Ban đầu có 3-4 phát nổ vang lên, lóe sáng. Tôi nghe ra đó là tiếng súng", Yousef nói. "Mọi người như hóa đá. Tôi ở phía sau, thấy người ta bắt đầu chạy ào ra hành lang, chen lấn xô đẩy".

Anh biết ở đó có một cánh cửa dẫn ra lối an toàn, nhưng phải có ai đó mở chốt cửa mới được.

"Tôi hét lên 'Mở cửa ra!Mở cửa ra! Nhưng không ai động đậy vì quá sợ hãi", Yousef nói. "Lúc đó chỉ còn một cơ hội. Tất cả đứng đó chờ chết, hoặc là tôi phải nắm lấy cơ hội. Tôi bèn nhào ra mở chốt cửa và mọi người thoát ra ngoài".

"Có khoảng 60, 70 người kịp chạy. Khi mọi người phát hiện cửa mở, họ cứ thế nhào ra ngoài chạy trốn. Tôi ước gì cứu được nhiều người hơn. Có rất nhiều người chạy không kịp đã chết bên trong", Yousef vừa nói vừa khóc.

Pulse là một trong những câu lạc bộ đồng tính nổi tiếng nhất ở Orlando. Vụ xả súng vào 2h sáng ngày 12/6 ở đây khiến 49 người thiệt mạng và 53 người bị thương. Nghi phạm là Omar Mateen, 29 tuổi, công dân Mỹ bị bắn chết trong cuộc đấu súng với cảnh sát. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) nhận trách nhiệm vụ xả súng, nhưng Tổng thống Barack Obama cho hay không có bằng chứng rõ ràng cho thấy vụ việc do IS chỉ đạo.

Hồng Hạnh