Người hâm mộ thi nhau khoe ảnh với Hillary Clinton trên Twitter

Hillary Clinton được ca ngợi vì mặc một chiếc áo khoác hơn 20 năm / Hillary Clinton bất ngờ tái xuất tại sự kiện của Unicef

Một bức ảnh được đăng tải trên trang "HRC in the wild". Ảnh: Twitter

Một người phụ tá lâu năm của bà Clinton, ông Adam Parkhomenko, đã lập một tài khoản Twitter có tên "HRC (Hillary Clinton) in the wild" nhằm thu thập và đăng tải tất cả các hình ảnh của bà ở khắp các vùng lân cận thành phố New York, theo Mashable.

Parkhomenko cho biết ý tưởng này đến từ một người ủng hộ bà Clinton.

"Tôi lấy cảm hứng từ một người ủng hộ bà ấy. Sau khi tôi đăng ảnh của bà, người này đề xuất lập ra một tài khoản để dễ dàng theo dõi tất cả ảnh. Ảnh đầu tiên ra mắt là nụ cười của bà Clinton trước người hâm mộ", ông Parkhomenko nói. "Bà ấy đã làm đúng như những gì thường nói với chúng ta: 'Hãy đứng dậy từ chính nơi bạn bị đánh bại' ".

Hillary Clinton với những người ủng hộ. Ảnh: Twitter

Tài khoản được lập từ cuối tháng 11 đã thu hút hơn 16.000 người theo dõi chỉ trong một thời gian ngắn, cho thấy những người ủng hộ Clinton rất quan tâm và tìm được niềm an ủi từ các bức ảnh của bà.

"Sau một thất bại nặng nề, thật đáng kinh ngạc khi những người ủng hộ Hillary vẫn cho biết đây chính là điều mà họ cần", Parkhomenko nói.

Đối với tương lai của tài khoản, Parkhomenko cho biết: "Nó sẽ đi được tới đâu? Tôi cho rằng đây chính là phần thú vị nhất. Hãy đợi xem người ta sẽ nhắn gửi những gì và những người ủng hộ sẽ sáng tạo ra điều gì hay ho".

Trả lời thắc mắc liệu bà Clinton có biết về tài khoản Twitter này, Parkhomenko chỉ nói: "Chúng tôi vẫn chưa thấy bà viết bình luận nào cả".

Thảo Phan