Người di cư đụng độ cảnh sát Hy Lạp

Người di cư xung đột với lực lượng an ninh do tình trạng quá tải ở các trại tị nạn dọc biên giới Hy Lạp - Thổ Nhĩ Kỳ.

Điều kiện sống tồi tàn và tình trạng quá tải người ở các trại tị nạn Hy Lạp đã dẫn tới nhiều cuộc biểu tình giữa người di cư và lực lượng an ninh suốt nhiều ngày qua. Xung đột bùng phát thành bạo lực khi người biểu tình ném gạch đá về phía cảnh sát và yêu cầu được trả tự do, trong khi lực lượng an ninh bắn đạn hơi cay vào đám đông.

Người biểu tình đụng độ với cảnh sát Hy Lạp hôm 29/2. Ảnh: AFP.

Moria, một trong những trại tị nạn quá tải nhất châu Âu, chỉ có sức chứa 2.840 người nhưng đang phải tiếp nhận hơn 19.000 người. Điều đó khiến nơi này trở thành điểm nóng trong cuộc xung đột giữa giới chức Hy Lạp và người di cư.

Một người biểu tình giơ cao tấm bảng với dòng chữ "chúng tôi không phải tù nhân", trong khi người khác mang khẩu hiệu "Moria tồi tệ".

Hy Lạp đã tuyên bố tình trạng báo động tối đa nhằm vào vệ biên giới, cho biết đã chặn gần 10.000 người ở biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ và ngừng xem xét đơn xin tị nạn của những người nhập cảnh trái phép. "Chúng tôi đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể của người di cử trong những ngày qua, từ 200-300 người mỗi ngày lên tới 500-800", Manos Logothetis, quan chức nhập cư Hy Lạp, cho hay.

Lượng lớn người di cư tìm cách nhập cảnh vào Hy Lạp kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ "mở cửa" cho dòng người từ Syria tràn vào châu Âu nhằm gây sức ép với Liên minh châu Âu (EU). Ankara cho rằng nước này đã hết khả năng tiếp nhận với hơn 4 triệu người tị nạn từ Syria, Afghanistan và nhiều nơi khác, đồng thời chỉ trích EU không hỗ trợ chiến dịch quân sự tại Syria.

Người di cư là vấn đề nhạy cảm tại châu Âu, nhất là khi Hy Lạp từng đối mặt với hơn một triệu người đổ tới nước này hồi năm 2015. Nhiều thành viên EU khi đó buộc phải tiếp nhận một phần người di cư, khiến chủ đề này được các phe phái chống EU và chống người tị nạn tận dụng triệt để.

Vũ Anh (Theo AFP)