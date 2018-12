Lúc này, bà Mirta Diaz-Balart đã kết hôn với người chồng thứ hai. Họ sống ở cả Havana, Cuba và New York, Mỹ. Do có nhiều đồn thổi về âm mưu ám sát con trai của lãnh đạo lực lượng du kích Fidel Castro, bà Mirta Diaz-Balart lo sợ cho tính mạng của Fidelito nên quyết định gửi hẳn cậu bé tới một trường học ở New York, theo Chicago Daily News. Trong ảnh, vào ngày 24/4/1959, học sinh trưởng tiểu học ở khu Queens thuộc thành phố New York đến khách sạn thăm Fidel Castro. Trong chuyến đi tới Mỹ này, ông Castro đã có bài phát biểu trước Liên Hiệp Quốc. Cậu bé sờ râu lãnh tụ Cuba chính là Fidelito.