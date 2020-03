Người châu Âu cấp tập may khẩu trang đối phó Covid-19

Hàng chục nghìn người châu Âu tham gia may khẩu trang để ứng phó với sự thiếu hụt nguồn cung do Covid-19 bùng phát mạnh.

Chỉ một tuần trước, Nanospace, một công ty nhỏ ở Czech, vẫn sản xuất ga trải giường bằng vải sợi nano. Tuy nhiên, khi Covid-19 bao trùm châu Âu, các xưởng may của Nanospace bắt đầu sản xuất 10.000 khẩu trang sợi nano một ngày cho hai bệnh viện ở phía nam Czech.

Công ty này cho ra đời những chiếc khẩu trang đầu tiên trong vòng hai ngày sau lời kêu gọi khẩn thiết từ chính quyền địa phương hôm 14/3. "Nếu bệnh viện ngã gục do thiếu khẩu trang, khu vực chúng tôi sẽ gặp khó khăn lớn", Jiri Kus, giám đốc bán hàng của Nanospace, nói.

Một đôi vợ chồng may khẩu trang tại nhà ở thủ đô Prague, Czech hôm 17/3. Ảnh: AFP.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo đeo khẩu trang ở nơi công cộng, dù một số chuyên gia cho rằng khẩu trang và găng tay không hiệu quả trong việc ngăn chặn lây nhiễm nCoV.

Thông qua mạng xã hội, hàng chục nghìn người châu Âu đang tham gia lực lượng may khẩu trang, trong bối cảnh hàng triệu người trên châu lục này phải ở nhà do lệnh phong toả nhằm ngăn chặn Covid-19 lây lan.

Tại Czech, một nhóm Facebook mang tên "Người Czech may khẩu trang" đã ra đời sau khi Prague yêu cầu công dân đeo khẩu trang khi ra ngoài và ra lệnh đóng biên. Hoạt động của nhóm này đang được chia sẻ rộng rãi, thu hút hơn 33.000 thành viên vào cuối tuần qua.

Các nghệ sĩ và người nổi tiếng, bao gồm diễn viên Dagmar Havlova, vợ của cố tổng thống Czech Vaclav Havel, cũng tham gia sản xuất khẩu trang.

Ở nước láng giềng Ba Lan, những phụ nữ tị nạn người Chechnya đã tập hợp các nhóm cùng may khẩu trang cho bệnh viện.

Hoạt động may khẩu trang cũng đang diễn ra cấp tập ở Italy, vùng dịch lớn nhất châu Âu với hơn 49.000 ca nhiễm nCoV và gần 5.000 ca tử vong. Hãng sản xuất quần áo và dệt may của Italy Miroglio đã chuyển từ may thời trang nữ sang khẩu trang cotton, nhanh chóng tăng năng suất lên 75.000 chiếc/ngày và dự kiến đạt năng suất 100.000 chiếc/ngày, tờ La Stampa đưa tin.

Các doanh nghiệp ở Tây Ban Nha, vùng dịch lớn thứ hai châu Âu, cũng vào cuộc. Nhà sản xuất túi Disenos NT cho biết đang sản xuất 70.000 - 80.000 khẩu trang/ngày tại một nhà máy, "làm việc 100% công suất, 24/7 một tuần".

Inditex, tập đoàn thời trang lớn nhất thế giới sở hữu nhiều thương hiệu nổi tiếng, trong đó có Zara, đang cân nhắc việc cùng các công ty dệt may nhỏ của Tây Ban Nha tham gia sản xuất khẩu trang tại một số nhà máy. Tây Ban Nha hiện ghi nhận hơn 28.600 ca nhiễm, hơn 1.700 ca tử vong.

Các nữ tù nhân ở Litva cũng đang sản xuất 10.000 khẩu trang/tuần để quản giáo, tù nhân và luật sư sử dụng trong nhà tù, Bộ trưởng Tư pháp Elvinas Jankevicius cho biết.

Các tù nhân ở Hungary đã sản xuất khoảng 300.000 khẩu trang cho nhân viên y tế nước này kể từ tháng hai.

Các công nhân may khẩu trang ở phân xưởng của bệnh viện đại học Essen, phía đông Đức hôm 18/3. Ảnh: AFP.

Được gọi là "công xưởng của châu Âu" do có nhiều nhà máy sản xuất thời trang nhanh giá rẻ, Bulgaria chứng kiến hàng chục nhà máy chuyển sang sản xuất khẩu trang, do đơn đặt hàng quần áo bị hủy trong bối cảnh các cửa hàng không thiết yếu khắp châu Âu đóng cửa.

Các nhà sản xuất trang phục ở một nhà hát opera bị đóng cửa tại thành phố Burgas, phía đông Bulgaria, cũng tình nguyện may khẩu trang. Angel Baby, một công ty sản xuất túi ngủ cho trẻ em ở thủ đô Sofia, đang cung cấp những chiếc khẩu trang trang trí hình động vật cho bác sĩ và cảnh sát.

Một bệnh viện ở thành phố Essen, Đức, đã tự nhận nhiệm vụ sản xuất khẩu trang, trong đó các nhân viên y tế không thiết yếu, từ nhân viên văn phòng đến làm vườn đang làm việc ở nhà, đều may khẩu trang cho bệnh nhân.

Hãng quần áo thể thao Đức Trigerma và nhà sản xuất đệm Breckle nằm trong nhiều công ty bắt đầu sản xuất khẩu trang.

"Tôi rất vui khi chúng tôi đã làm được. Ban đầu, tôi nghĩ rằng điều đó là không thể, nhưng khi tôi nhìn thấy 100 chiếc khẩu trang đầu tiên ra đời hồi đầu tuần, cảm giác thật tuyệt vời", giám đốc bán hàng Kus của Nanospace nói. "Bây giờ, chúng tôi đang có những tình nguyện viên đề nghị hỗ trợ. Họ đang may khẩu trang tại nhà và dù chúng tôi không thể sử dụng chúng, tình đoàn kết và sự nhiệt tình này đơn giản là thật tuyệt vời".

Anh Ngọc (Theo AFP)