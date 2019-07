Người biểu tình Hong Kong hầu tòa vì cáo buộc cắn đứt ngón tay cảnh sát

Nếu bị kết tội cố ý gây thương tích nặng, To Kai-wa có thể đối mặt với án tù chung thân.

Nghi phạm To Kai-wa (áo tím). Ảnh: SCMP.

To Kai-wa, 22 tuổi, bị buộc tội tấn công và gây thương tích cho cảnh sát trong phiên xét xử ở tòa Sha Tin ngày 16/7. To bị bắt trong cuộc biểu tình biến thành đụng độ giữa những người tham gia và cảnh sát tại trung tâm thương mại New Town Plaza ở khu Tân Giới hôm 14/7.

Tòa án cáo buộc To tấn công cảnh sát Ip Cheuk-kin bên ngoài một cửa hàng tại trung tâm thương mại và làm bị thương hai cảnh sát Leung Tsz-kin và Leung Kai-yip "một cách bất hợp pháp, tàn nhẫn".

Công tố viên Crystal Chan cho biết To dùng ô đánh vào gáy của cảnh sát Ip. Khi cảnh sát Leung Tsz-kin cố ngăn lại, To đã bẻ gãy ngón tay của ông này. Và lúc cảnh sát Leung Kai-yip tìm cách can thiệp, To cắn đứt ngón đeo nhẫn trên bàn tay phải của ông.

Công tố viên yêu cầu hoãn xét xử và điều tra thêm cũng như phản đối yêu cầu xin được bảo lãnh tại ngoại của To. Thẩm phán Lin Kam-hung cho phép To được bảo lãnh tại ngoại và hoãn phiên xét xử tới 10/9.

Nếu bị kết tội cố ý gây thương tích nặng trên cơ thể người khác, To có thể đối mặt với án tù chung thân.

47 người đã bị bắt trong cuộc đụng độ giữa người biểu tình Hong Kong và cảnh sát hôm 14/7. Cuộc biểu tình bắt đầu ôn hòa nhưng chuyển sang bao lực vào buổi tối khi người biểu tình đụng độ với cảnh sát bên trong trung tâm thương mại New Town Plaza.

Những người biểu tình nhằm chống lại dự luật cho phép dẫn độ các nghi phạm tới những nơi mà Hong Kong không có thỏa thuận dẫn độ, bao gồm Trung Quốc đại lục. Người dân Hong Kong lo ngại về quyền được xét xử công bằng nếu bị dẫn độ về Trung Quốc.

Thu Hương (Theo SCMP)