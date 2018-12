Người anh trai mê âm nhạc và guitar của Kim Jong-un

Lầu Năm Góc công bố báo cáo phê phán chính quyền Kim Jong-un / Kim Jong-un có thể sợ bị đảo chính khi tới Singapore gặp Trump

Thae Yong-ho (phải) hộ tống anh trai của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, ông Kim Jong-chul (trái) tới buổi hòa nhạc của Eric Clapton năm 2015. Ảnh: TBS TV.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có một người anh trai là Kim Jong-chul và người em gái Kim Yo-jong. Kim Yo-jong, gần 30 tuổi, trở thành tâm điểm của truyền thông khi xuất hiện tại Thế vận hội Mùa đông ở Hàn Quốc và thể hiện vai trò rõ nét trong những nhiệm vụ ngoại giao quan trọng, bao gồm hội nghị thượng đỉnh liên Triều hôm 27/4.

Tuy nhiên, người anh trai Kim Jong-chul lại khá kín tiếng. Lần cuối cùng người này xuất hiện trước công chúng là tại buổi hòa nhạc của Eric Clapton ở Royal Albert Hall, London, Anh vào tháng 5/2015. Kể từ đó, không còn tin tức nào về Kim Jong-chul.

Ông cũng không xuất hiện trong danh sách những nhà hoạch định chính sách Triều Tiên, trên truyền thông hay bất cứ sự kiện nào. Có tin đồn cho rằng Jong-chul vẫn ở Bình Nhưỡng nhưng không có chức danh chính thức hay không chính thức nào, song những tin đồn chưa bao giờ được xác thực và cuộc sống của anh trai Kim Jong-un vẫn là bí ẩn.

Cuốn sách mới xuất bản của phó đại sứ Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc Thae Yong-ho đã hé lộ một số thông tin về Kim Jong-chul. Thae chính là người đã hộ tống Kim Jong-chul trong chuyến đi bí mật tới London vào năm 2015.

Trong cuốn sách "Password for the secretariat on the third floor: Thae Yong-ho's testimony" (Mật khẩu cho ban thư ký trên tầng ba: Lời khai của Thae Yong-ho), Thae miêu tả anh trai của lãnh đạo Triều Tiên là một người "phát cuồng vì âm nhạc và guitar" và đặc biệt yêu thích nhạc sĩ người Anh Eric Clapton.

Thae cho biết ông gặp Kim Jong-chul lần đầu tiên vào ngày 19/5/2015 ở London. Thae khi đó là phó đại sứ Triều Tiên và được giao nhiệm vụ hộ tống Kim Jong-chul, người tới thủ đô nước Anh thông qua Moskva để xem buổi hòa nhạc của Clapton.

Thae nhớ lại vào tháng 3/2015, ông nhận được bức thư ngoại giao bí mật từ Bình Nhưỡng về chuyến đi London để xem hòa nhạc của Kim Jong-chul và được lệnh đặt "chỗ ngồi tốt nhất". Đến tháng 4, một phái đoàn do thứ trưởng ngoại giao dẫn đầu đã đến London để kiểm tra công tác chuẩn bị. Đích thân Kim Jong-un yêu cầu Thae đảm nhiệm công việc như một hướng dẫn viên du lịch và thông dịch viên cho Kim Jong-chul.

"Trên suốt chặng đường tới London, tôi chỉ nghĩ về những cửa hàng bán đĩa nhạc. Hãy đến cửa hàng HMV ở phố Oxford đi", Kim Jong-chul háo hức nói sau khi lên chiếc xe của đại sứ quán tại sân bay Heathrow ở London.

Lúc đó đã gần 22h. Một nhà ngoại giao Triều Tiên nói rằng đã quá muộn nhưng Kim Jong-chul lặp lại yêu cầu một cách giận dữ. "Ông có thể gõ cửa hoặc gọi điện để cửa hàng mở cửa cho đến khi tôi đến. Hãy xem đó là một yêu cầu ngoại giao, ông không có khả năng làm được việc này sao?".

Người được tin là Kim Jong-chul tại buổi hòa nhạc của Eric Clapton ở London ngày 21/5/2015. Ảnh: YTN.

Tuy nhiên, khi biết phải mất hai giờ để đi từ sân bay tới cửa hàng Kim Jong-chul mới từ bỏ ý định, nhưng không ngừng bày tỏ thất vọng trên suốt chặng đường về khách sạn.

Kim Jong-chul ở London 61 giờ, trong đó có hai lần đi xem hòa nhạc của Clapton. Ông ấy cũng đi mua sắm ở cửa hàng băng đĩa HMV và bách hóa Selfridges, đều ở London. Ông còn tự lái xe qua chặng đường 100 km để tìm mua một chiếc guitar do Mỹ sản xuất và trả 2.400 bảng (3.200 USD) để sở hữu.

Kế hoạch xem hòa nhạc của Kim jong-chul suýt phải hủy bỏ do chuyến đi của ông bị rò rỉ với truyền thông. Một đám đông phóng viên tập trung ở địa điểm tổ chức hòa nhạc để gặp "hoàng tử bất hạnh", một thuật ngữ thường được sử dụng để nói về số phận của Kim Jong-chul sau khi Triều Tiên lựa chọn người em Kim Jong-un kế nhiệm. Nhưng Jong-chul vẫn tiếp tục buổi xem hòa nhạc dưới sự bảo vệ của cảnh sát Anh. Ông mua rất nhiều đồ lưu niệm sau buổi hòa nhạc như những chiếc ly, dây chuyền, áo phông và album.

Jong-chul trông khá xúc động khi mua chiếc guitar Mỹ, theo Thae. Ông ôm nó một lúc, trình diễn đầy ngẫu hứng trong 40 phút tại cửa hàng và được những người xung quanh tán dương. Chiếc guitar luôn ở bên cạnh Jong-chul trong suốt chặng đường về London.

"Tôi đã gửi một bức thư tới nhiều đại sứ quán để tìm cây đàn này nhưng không thành. Tại sao họ không thể tìm thấy nó", Thae đặt câu hỏi.

Thae nói Jong-chul đã kết hôn và có con nên ông mua quần áo cho con ở Selfridges. Jong-chul có vẻ quen thuộc với lối sống phương Tây, rất thích bánh burger của McDonald và uống rượu, hút thuốc.

Trong lúc ở London, khi Thae hát bài hát yêu thích "My Way" trong xe, Kim Jong-chul trở nên vui vẻ và hào hứng hát cùng Thae. Thae nói Jong-chul trông khỏe mạnh, phủ nhận suy đoán ông có vấn đề về hormone.

