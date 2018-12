Người đàn ông dùng rìu đập vỡ ngôi sao của Trump trên đại lộ Hollywood

Ngôi sao của Trump trên Đại lộ Danh vọng Hollywood, bang California, Mỹ. Ảnh: AFP.

"Chúng tôi sẽ xem xét việc thông qua nghị quyết kêu gọi Hội đồng thành phố Los Angeles và Phòng Thương mại Hollywood gỡ bỏ ngôi sao của Tổng thống Donald Trump khỏi Đại lộ Danh vọng do cách cư xử đáng lo ngại của ông ấy với phụ nữ, cùng nhiều hành động khác không phù hợp với các giá trị chung của thành phố, khu vực, bang và đất nước", Hội đồng thành phố West Hollywood thuộc quận Los Angeles, bang California hôm nay tuyên bố, Sputnik đưa tin.

Các thành viên Hội đồng thành phố West Hollywood hôm nay sẽ bỏ phiếu để quyết định có giữ lại ngôi sao của Trump trên Đại lộ Danh vọng Hollywood hay không.

Tài liệu của Hội đồng nêu rõ những bằng chứng về cách hành xử bị coi là thô lỗ của Trump với phụ nữ, bao gồm cuốn băng "Access Hollywood" ghi lại những lời xúc phạm của ông với nữ giới.

Một loạt lý do khác cũng được đưa ra trong tài liệu như chính sách nhập cư gây tranh cãi, khiến trẻ em bị tách khỏi cha mẹ tại biên giới Mỹ - Mexico, chối bỏ tình trạng biến đổi khí hậu, kỳ thị người chuyển giới. Việc Trump không cương quyết bắt Nga nhận trách nhiệm trong việc can thiệp cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 cũng là một lý do dẫn đến việc xem xét gỡ bỏ ngôi sao, dù Nga nhiều lần phủ nhận mọi cáo buộc.

Tổng thống Trump sở hữu ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood từ năm 2007 nhờ việc đóng vai trò là nhà sản xuất trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ. Từ khi Trump nhậm chức, ngôi sao này đã nhiều lần trở thành nơi trút giận của những người bất mãn với các phát ngôn và chính sách của ông.

Sự cố gần đây nhất xảy ra hôm 25/7 khi Austin Clay, 24 tuổi, dùng cuốc chim đập phá ngôi sao của Trump. Anh này bị bắt vì tội phá hoại với mức tiền bảo lãnh là 20.000 USD. James Otis, người cũng từng tấn công ngôi sao bằng búa tạ vào năm 2016, đã trả khoản tiền này, theo TMZ.

Ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood của Trump bị Austin Clay phá hoại bằng cuốc chim hôm 25/7. Ảnh: AFP.

Ánh Ngọc