Ngoại trưởng Mỹ đề nghị đảm bảo an ninh đặc biệt cho Triều Tiên

Trump đầy lạc quan trước cuộc gặp với Kim Jong-un / Singapore trả tiền khách sạn cho Kim Jong-un

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: AFP.

"Chúng tôi sẽ hành động để đảm bảo họ hoàn toàn yên tâm rằng phi hạt nhân hóa không phải là một kết thúc tồi tệ mà ngược lại, điều đó có thể mang tới tương lai tươi sáng và tốt đẹp hơn cho người dân Triều Tiên", Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói trong cuộc họp báo hôm nay tại Singapore, theo AFP.

Ông nói thêm rằng Washington chuẩn bị đảm bảo an ninh cho Triều Tiên "khác căn bản so với trước đây" để đạt được thỏa thuận phi hạt nhân hóa. Theo ngoại trưởng Mỹ, việc đảm bảo này sẽ "khác biệt và độc đáo" hơn so với những gì Washington từng làm nếu Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược được.

Pompeo cũng khẳng định việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn là kết quả duy nhất mà Mỹ chấp thuận trong hội nghị thượng đỉnh ngày mai giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Kim Jong-un. Pompeo không đề cập đến việc liệu Trump có xem xét rút quân khỏi bán đảo Triều Tiên hay không.

Bên cạnh đó, ngoại trưởng Mỹ khẳng định các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên sẽ vẫn duy trì cho đến khi Bình Nhưỡng từ bỏ hạt nhân. Nếu ngoại giao không đi đúng hướng, các biện pháp trừng phạt sẽ gia tăng.

Ông cho biết đàm phán giữa quan chức Mỹ và Triều Tiên sẽ tiếp tục ở Singapore ngay trước khi hội nghị chính thức diễn ra tại khách sạn Capella ở đảo Sentosa. Theo ông, đàm phán đang "diễn biến khá nhanh" và có thể "kết thúc hợp lý" thậm chí sớm hơn dự đoán của Mỹ.

Một kết quả thành công từ hội nghị thượng đỉnh sẽ "vô cùng có lợi cho đất nước chúng tôi và cho cả thế giới", ông nói. "Tôi rất lạc quan, chúng tôi sẽ có một kết quả thành công. Chỉ có hai người có thể đưa ra quyết định về tầm quan trọng này. Hai người đó sẽ bước vào phòng họp vào ngày mai", Pompeo nói thêm.

Các nhà phân tích cho rằng, vấn đề hàng đầu trong chương trình nghị sự là Triều Tiên phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược. Đổi lại, Kim Jong-un có thể yêu cầu đảm bảo an ninh và giảm trừng phạt.

Huyền Lê