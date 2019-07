Ngoại trưởng Iran nói Mỹ 'vô nhân đạo' khi bị hạn chế đi lại ở New York

Zarif bất bình bởi Mỹ cấp thị thực cho các nhà ngoại giao Iran tới New York nhưng chỉ cho phép họ di chuyển giữa 6 khu nhà.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. Ảnh: Reuters.

"Đây chắc chắn không phải là một hành động thân thiện. Nó đẩy các nhân viên ngoại giao đang thực hiện công vụ và gia đình họ vào một điều kiện cơ bản là vô nhân đạo. Nhưng đối với tôi, điều này vẫn ổn vì tôi chẳng có việc gì khác ngoài việc di chuyển trong ba tòa nhà", Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif hôm 17/7 nói với các phóng viên trước thềm cuộc họp tại trụ sở Liên Hợp Quốc.

Ngoại trưởng Zarif tái khẳng định rằng Mỹ đang tiến hành một cuộc chiến kinh tế chống lại Iran và nhằm vào các thường dân nước này. Khi được hỏi rằng làm thế nào để có thể hạ nhiệt những căng thẳng giữa Washington và Tehran, ông Zarif cho rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ phải dừng lại. "Một khi nó dừng lại, những thứ khác mới có thể tiếp tục".

Nhà ngoại giao Iran cho biết ông không liên lạc với bất kỳ ai trong chính phủ Mỹ khi ở New York, đồng thời đặt câu hỏi về nỗ lực của các bên Anh, Pháp, Đức nhằm cứu vãn Thỏa thuận hạt nhân Iran đã ký năm 2015 (JCPOA).

Zarif và phái đoàn ngoại giao Iran tuần này có mặt tại New York để dự một cuộc họp cấp bộ trưởng của Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc, nhằm thảo luận về mục tiêu phát triển bền vững trong nhiều vấn đề, bao gồm xung đột, nghèo đói, bình đẳng giới và biến đổi khí hậu. Thị thực của Ngoại trưởng Iran được cấp tại Đại sứ quán Mỹ ở Bern, Thụy Sĩ, một ngày trước khi ông tới Mỹ.

Theo thỏa thuận với Liên Hợp Quốc, Mỹ đồng ý cấp thị thực nhanh chóng cho tất cả nhà ngoại giao nước ngoài đến New York, nơi đặt trụ sở của tổ chức này, để dự các sự kiện chính thức.

Tuy nhiên, ông Zarif và phái đoàn Iran chỉ được phép di chuyển giữa trụ sở Liên Hợp Quốc và văn phòng phái bộ Iran cũng như chỗ ở của đại sứ Iran cách đó 6 khu nhà. "Các nhà ngoại giao Mỹ không lang thang quanh Tehran, nên chúng tôi cho rằng phái đoàn Iran cũng không có bất cứ lý do gì để đi lại tự do ở New York. Chúng tôi cấp cho Ngoại trưởng Zarif và phái đoàn của ông ấy toàn bộ quyền mà họ được hưởng theo thỏa thuận với Liên Hợp Quốc, nhưng không có gì hơn", Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo giải thích về việc hạn chế di chuyển với phái đoàn Iran.

Căng thẳng Mỹ - Iran ngày càng leo thang sau khi Tổng thống Donald Trump năm ngoái tuyên bố rút khỏi JCPOA, thỏa thuận được ký giữa Iran với 6 cường quốc hồi năm 2015, đồng thời tăng cường cấm vận Iran. Tehran đáp trả bằng cách vượt giới hạn dự trữ và làm giàu uranium mà họ đã đồng ý trong thỏa thuận.

Trump và Pompeo đều khẳng định họ sẵn sàng đàm phán với Tehran mà không cần điều kiện tiên quyết. Tuy nhiên, Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm 14/7 cho biết họ chỉ đồng ý đàm phán nếu Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và quay lại với thỏa thuận JCPOA.

Mai Lâm (Theo Reuters)