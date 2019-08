Ngoại trưởng 27 nước diễn đàn ARF nỗ lực đảm bảo an ninh khu vực

Ngoại trưởng các nước thành viên Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) ngày 2/8 quan ngại trước tình hình Biển Đông, kêu gọi các bên tôn trọng luật pháp quốc tế.

Ngoại trưởng Don Pramudwinai phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 (AMM-52) ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AFP.

Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudwinai đề nghị các nước thúc đẩy nền an ninh bền vững trong khu vực dựa trên luật pháp quốc tế cùng các quy tắc, chuẩn mực của khu vực và hợp tác cùng có lợi khi phát biểu khai mạc Diễn đàn Khu vực ASEAN lần thứ 26 (ARF-26) tại Bangkok hôm nay, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

Trước những thách thức an ninh đang nổi lên như khủng bố và bạo lực cực đoan, an ninh an toàn hạt nhân, an ninh mạng, thiên tai thảm hoạ và biến đổi khí hậu, ngoại trưởng 27 nước thành viên đánh giá ARF đã đạt được những bước tiến quan trọng để trở thành diễn đàn đa phương hàng đầu cho đối thoại và hợp tác, xây dựng lòng tin và thực hiện ngoại giao phòng ngừa ở khu vực.

Các ngoại trưởng nhất trí tiếp tục nỗ lực triển khai đầy đủ, hiệu quả Kế hoạch hành động Hà Nội 2010, triển khai Tuyên bố Tầm nhìn ARF để đảm bảo an ninh khu vực, ưu tiên các lĩnh vực như cứu trợ thảm họa, chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia, an ninh biển, chống phổ biến và giải trừ vũ khí huỷ diệt hàng loạt, gìn giữ hoà bình hay an ninh mạng.

Đại diện nhiều nước thành viên ARF bày tỏ quan ngại trước tình hình diễn biến phức tạp tại Biển Đông với những sự cố nghiêm trọng xảy ra trong thời gian gần đây. Các ngoại trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, đề cao luật pháp quốc tế theo Công ước Luật biển 1982.

Hội nghị kêu gọi các bên kiềm chế, không làm phức tạp thêm tình hình và thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, hướng tới một COC hiệu lực, thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế.

Những tiến triển gần đây trên bán đảo Triều Tiên được các ngoại trưởng đánh giá là đóng góp tích cực cho mục tiêu lâu dài hòa bình, ổn định và phi hạt nhân hóa khu vực này.

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khi phát biểu tại hội nghị đã hoan nghênh những tiến triển khích lệ thời gian qua trên bán đảo Triều Tiên, trong đó hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều và mong muốn hai bên tiếp tục đối thoại để giải quyết các khác biệt.

Phó thủ tướng nhắc lại các hành động đơn phương và sự cố nghiêm trọng đang diễn ra ở Biển Đông, đặc biệt là những hành động vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia ven biển.

Lãnh đạo Việt Nam đề nghị các nước đề cao tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có quyền và lợi ích của các quốc gia ven biển theo Công ước Luật biển 1982, thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC và duy trì môi trường thuận lợi để hỗ trợ cho tiến trình đàm phán nhằm đạt được một Bộ quy tắc hiệu lực, thực chất.

Diễn đàn ARF-26 nằm trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 (AMM-52) và các hội nghị liên quan được tổ chức ở Bangkok, Thái Lan. 27 thành viên ARF hiện gồm 10 nước ASEAN và Mỹ, Nga, Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Ấn Độ, Triều Tiên, Hàn Quốc, Đông Timor, Canada, Mông Cổ, Australia, Bangladesh, New Zealand, Pakistan, Papua New Guinea, Sri Lanka.

