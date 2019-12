Thứ bảy, 21/12/2019, 14:21 (GMT+7)

Nghị sĩ Italy hối thúc chính phủ cấm Huawei

Ủy ban Tình báo và An ninh quốc hội Italy nói cần cân nhắc "thật nghiêm túc" việc cấm Huawei tham gia mạng 5G do mối đe dọa an ninh.

Trong báo cáo năm được gửi đến quốc hội Italy hôm 12/12, Ủy ban Tình báo và An ninh nghị viện nói phần lớn những mối lo ngại về việc để các công ty Trung Quốc lắp đặt và duy trì mạng 5G tại Italy là "có cơ sở", bởi Bắc Kinh có quyền can thiệp vào hoạt động của công ty này, Bloomberg cho biết hôm nay. Trong báo cáo nhằm xác định các mối đe dọa an ninh mạng với cơ sở hạ tầng quốc gia và đề xuất biện pháp đối phó này, các nghị sĩ Italy đề nghị chính phủ xem xét việc cấm Huawei và các nhà cung ứng Trung Quốc tham gia xây dựng mạng 5G ở nước này. Theo Stefano Mele, luật sư về an ninh mạng, đánh giá của Ủy ban Tình báo và An ninh quốc hội Italy không mang tính ràng buộc, song có ảnh hưởng đáng kể tới chính phủ trong việc áp đặt các biện pháp hạn chế các công ty công nghệ như Huawei hay ZTE. Mele cho biết báo cáo cuối cùng gửi lên quốc hội đề cập rõ ràng rằng sự cần thiết duy trì nền kinh tế mở ở Italy "không thể được ưu tiên hơn lo ngại về an ninh mạng". Đánh giá của ủy ban là một phần nỗ lực của Thủ tướng Giuseppe Conte nhằm cải thiện an ninh mạng ở Italy. Hồi tháng trước, nước này thông qua một đạo luật nhằm xác định các thành phần nào trong hạ tầng quốc gia sẽ đóng vai trò trong việc hạn chế rủi ro an ninh. Nhân viên trong văn phòng Huawei ở thành phố Milan, Italy. Ảnh: Reuters. "Huawei luôn nhấn mạnh rằng các tranh luận về an ninh mạng cần dựa trên sự thật và yêu cầu các cáo buộc cần được chứng minh. Cho đến nay, chưa có bằng chứng nào được đưa ra", đại diện tập đoàn Huawei có trụ sở tại Thâm Quyến đưa ra phản hồi về báo cáo đánh giá của Italy. Công ty này cho rằng không có điều luật nào của Trung Quốc cho phép chính phủ yêu cầu các nhà cung cấp thiết bị viễn thông cài đặt thiết bị nghe lén hay tham gia vào các hành vi gây tổn hại đến an ninh mạng. ZTE cũng ra một thông báo hoan nghênh các báo cáo độc lập về hoạt động của ZTE, nhưng tuyên bố rằng họ hoàn toàn tuân thủ luật pháp và quy định ở các nước, trong đó có Italy, và an ninh là ưu tiên hàng đầu. Mỹ đã đưa Huawei vào danh sách đen thương mại hơn 6 tháng qua, cho rằng công ty này gây ra mối đe dọa với an ninh quốc gia, cáo buộc mà Huawei đã nhiều lần bác bỏ. Lệnh hạn chế này cấm các công ty Mỹ cung cấp những thiết bị công nghệ quan trọng cho Huawei. Mỹ cũng hối thúc các đồng minh thực hiện lệnh cấm và dọa trả đũa bất kỳ chính phủ nào cho phép công ty Trung Quốc này tham gia phát triển công nghệ mạng 5G. Áp lực từ Mỹ khiến các nước châu Âu cân nhắc hạn chế Huawei khỏi danh sách nhà cung cấp thiết bị 5G, do lo ngại nguy cơ gián điệp. Tuy nhiên, một số chính phủ như Anh và Đức chưa đưa ra quyết định cuối cùng, do lo ngại làm mếch lòng cả Mỹ lẫn Trung Quốc. Giới nghị sĩ Đức ngày càng phản đối Huawei, đồng thời thách thức chính sách về Trung Quốc của Thủ tướng Angela Merkel bằng dự luật cấm các nhà thầu 5G "không đáng tin". Dự luật, được cho là nhắm đến Huawei, sau nhiều lo ngại về an ninh dấy lên trong nhiều tháng qua, khiến Trung Quốc dọa trả đũa Đức. Thủ tướng Anh tuyên bố rằng ông có thể tiếp bước đồng minh, cấm hoặc hạn chế các thiết bị của Huawei trong kế hoạch phát triển mạng 5G của nước này. Nhật Duy (Theo Bloomberg)