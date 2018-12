Nghi phạm rửa tiền Trung Quốc chi 31 triệu USD thoát án ở New Zealand

William Yan. Ảnh: One News.

William Yan, 45 tuổi, quốc tịch New Zealand, khẳng định ông không làm gì phi pháp.

Cảnh sát New Zealand hôm nay thông báo họ đã đóng băng số tài sản trị giá 42,85 triệu NZD (31,22 triệu USD), bao gồm xe sang, bất động sản và nhiều khoản tiền trong ngân hàng, của Yan. Họ chỉ trao trả khi tổng số tiền được thanh toán.

Cách giải quyết trên đối với Yan, vợ ông là Wei You cùng hai đồng sự được đưa ra sau cuộc điều tra phức tạp kéo dài ba năm liên quan đến cáo buộc rửa tiền có nguồn gốc từ hàng loạt vụ lừa đảo ở Trung Quốc giai đoạn 1999 - 2001. Việc này giúp Yan không phải chịu trách nhiệm hình sự hay dân sự nào.

"Kết quả điều tra phản ánh quá trình phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan hành pháp Trung Quốc và New Zealand", AFP dẫn lời Paul Hampton, quản lý đơn vị tội phạm tài chính, cảnh sát New Zealand, nói. Tòa án Tối cao đã thông qua cách giải quyết này. Số tiền phạt thu được sẽ chia cho chính phủ New Zealand và Trung Quốc.

Trung Quốc cáo buộc Yan đánh cắp 129 triệu NZD và Yan đứng thứ 5 trong danh sách truy nã của Bắc Kinh. Hiện chưa rõ Trung Quốc có tìm cách dẫn độ Yan về nước hay không.

Trung Quốc hợp tác điều tra với New Zealand trong bối cảnh Bắc Kinh đang tìm kiếm sự trợ giúp từ phương Tây trong chiến dịch mang tên "Chiến dịch Săn Cáo", truy lùng những nghi phạm tham nhũng đã bỏ trốn ra nước ngoài.

Yan đến New Zealand năm 2001 và được cấp quyền công dân, bất chấp việc ông có nhiều danh tính. Năm 2012, Yan được tuyên trắng án liên quan đến cáo buộc sử dụng giấy tờ nhập cư và công dân giả.

Theo New Zealand Herald, Yan nói ông là doanh nhân kiếm tiền hợp pháp và hai danh tính khi đến New Zealand, Yong Ming Yan và Yang Liu, đều hợp lệ bởi ông từng được nhận nuôi. Bố mẹ đẻ và bố mẹ nuôi đều đăng ký cho ông với tên và ngày sinh khác nhau.

Như Tâm