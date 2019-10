Nghi phạm phát live xả súng suốt 35 phút

ĐứcVideo được quay bằng camera trên mũ nghi phạm cho thấy hắn bắn nhiều người, lái xe tới nhiều địa điểm ở Halle, gồm giáo đường và cửa hàng kebab.

Video được phát trực tiếp trên Twitch, một nền tảng phát video trực tuyến thường được sử dụng để phát trực tiếp các trò chơi video. Những cảnh quay từ góc nhìn của người bắn đặc biệt giống đoạn video của nghi phạm trong vụ xả súng nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch, New Zealand hồi tháng ba.

Nghi phạm xả súng nói một câu ngắn gọn bài Do Thái trong video, khẳng định Holocaust, cuộc diệt chủng 6 triệu người Do Thái do Đức quốc xã tiến hành, "chưa bao giờ xảy ra" và gốc rễ của một số vấn đề trên thế giới là người Do Thái.

Hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội được cho là nghi phạm xả súng ở Halle hôm 9/10. Ảnh: Twitter.

Phát ngôn viên của Twitch xác nhận video vụ tấn công đã được phát trực tiếp trên nền tảng của họ. "Chúng tôi sốc và đau buồn vì thảm kịch xảy ra ở Đức hôm nay và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới những người bị ảnh hưởng. Twitch có chính sách không khoan nhượng đối với hành vi thù ghét và mọi hành vi bạo lực. Chúng tôi đang khẩn trương xóa nội dung này và đình chỉ vĩnh viễn bất kỳ tài khoản nào bị phát hiện đăng hoặc đăng lại nội dung của hành động ghê tởm này", người phát ngôn cho hay.

Phát ngôn viên văn phòng công tố liên bang Annette Hechler cho biết họ đang điều tra video, song từ chối bình luận về danh tính nghi phạm bị bắt cũng như vũ khí được sử dụng trong vụ tấn công.

Hai người đã bị bắn chết trong vụ xả súng gần giáo đường Do Thái ở thị trấn Halle, miền đông nước Đức hôm 9/10. Tay súng đã cố gắng vào giáo đường đang có 70-80 người tập trung để đón Yom Kippur, một trong những ngày linh thiêng nhất theo lịch Do Thái, song bị chặn lại bởi các biện pháp an ninh.

Cảnh sát đã bắt một nghi phạm, được xác định là "Stephan B", 27 tuổi, và đang tìm kiếm nghi phạm thứ hai bỏ trốn trên một chiếc ôtô. Nhà chức trách khuyến cáo người dân địa phương đề cao cảnh giác vì vụ tấn công có thể liên quan đến nghi phạm thứ ba.

Một quan chức an ninh Đức cho biết "các nhà điều tra tin rằng vụ xả súng ở Halle được thúc đẩy bởi ý thức hệ cực hữu". Chủ nghĩa bài Do Thái là vấn đề đặc biệt nhạy cảm ở Đức vì Đức quốc xã trong Thế chiến II đã gây ra tội ác diệt chủng 6 triệu người Do Thái.

Cảnh sát Đức phong tỏa hiện trường vụ xả súng ở Halle hôm 9/10. Ảnh: AFP.

Huyền Lê (Theo CNN)