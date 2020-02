Ngày chết chóc nhất trong dịch viêm phổi

Trung Quốc công bố ca tử vong đầu tiên do virus corona ngày 11/1 và chỉ một tháng sau, 1.016 người Trung Quốc đại lục đã chết vì dịch bệnh.

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc hôm nay thông báo nước này ghi nhận thêm 108 ca tử vong do dịch viêm phổi cấp, đưa tổng số người chết lên 1.016 ở Trung Quốc đại lục và 1.018 trên toàn cầu, gồm trường hợp một người đàn ông Vũ Hán ở Philippines và một người đàn ông 39 tuổi ở Hong Kong. Đây là lần đầu tiên số người chết đạt ba chữ số kể từ khi dịch bệnh do chủng mới virus corona (nCoV) khởi phát ở Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc.

Trung Quốc công bố cái chết đầu tiên do nCoV vào ngày 11/1. Số người chết đã tăng gấp nghìn lần chỉ trong một tháng dù tỷ lệ tử vong vẫn còn ở mức tương đối thấp, chỉ 2,4%.

Nhà chức trách Trung Quốc đã phong tỏa hàng triệu người ở một số thành phố, trong khi một số chính phủ cấm công dân đến từ Trung Quốc. Hàng chục hãng hàng không lớn cũng dừng các chuyến bay đến và rời Trung Quốc để giữ dịch bệnh tránh xa lãnh thổ của họ.

Các bác sĩ điều trị cho bệnh nhân nhiễm nCoV tại bệnh viện ở Vũ Hán cuối tháng một. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, trường hợp một người đàn ông Anh chưa từng đến Trung Quốc truyền virus cho ít nhất 11 người khác đã làm tăng lo ngại về một giai đoạn lây nhiễm mới ở nước ngoài.

Phần lớn các trường hợp nhiễm bệnh ở nước ngoài đều liên quan đến những người từng ở Vũ Hán hoặc người bị lây nhiễm từ những người đã ở Vũ Hán. Người đàn ông Anh, hiện chưa được công bố danh tính, bị nhiễm virus khi dự hội nghị ở Singapore, sau đó lây cho một số người trong lúc đi nghỉ ở dãy Alps, Pháp. Trở về Anh, ông được chẩn đoán nhiễm nCoV.

Trong số những người lây virus từ người đàn ông này, 5 người đã nhập viện ở Pháp, 5 người ở Anh và một người đàn ông khác ở đảo Mallorca của Tây Ban Nha.

"Việc phát hiện số lượng nhỏ các ca nhiễm bệnh này có thể là tia lửa châm lên đám cháy lớn hơn", người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết hôm qua. "Nhưng bây giờ nó vẫn chỉ là một tia lửa. Mục tiêu của chúng tôi vẫn là ngăn chặn. Chúng tôi kêu gọi tất cả các nước chớp lấy cơ hội chúng ta có để ngăn đám cháy lớn hơn".

Tuy nhiên Michael Ryan, người đứng đầu Chương trình Khẩn cấp Y tế của WHO, nói rằng còn "quá sớm" để gọi hội nghị ở Singapore là "sự kiện siêu lan truyền" virus.

"Luôn có lo ngại khi mọi người tập trung và sau đó tản ra. Chúng ta phải có quy trình quản lý rủi ro liên quan đến điều đó, nhưng bạn cũng không thể đóng cửa thế giới", Ryan cho hay.

Chính phủ Anh gọi nCoV là "mối đe dọa nghiêm trọng và tức thời", nói rằng hiện tại bất cứ ai mắc bệnh này đều có thể bị buộc cách ly nếu họ bị coi là mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng. Tuyên bố được đưa ra sau khi nhà chức trách xác nhận số ca nhiễm nCoV ở Anh tăng gấp đôi.

Giới chức tại Nhật Bản cũng ghi nhận 135 ca nhiễm nCoV trên tàu du lịch Diamond Princess hiện bị cách ly ngoài khơi nước này. Tàu du lịch do Carnival Japan Inc điều hành, với 3.711 hành khách và thủy thủ đoàn, bị cách ly tại cảng Yokohama từ 4/2, sau khi một hành khách 80 tuổi từ Hong Kong đi tàu vào tháng trước dương tính với nCoV.

Tàu du lịch Diamond Princess bị cách ly ngoài khơi Nhật Bản hôm 10/2. Ảnh: AFP.

Nhóm chuyên gia quốc tế của WHO đến Trung Quốc hôm qua. Nhóm do Bruce Aylward, người giám sát phản ứng của WHO đối với dịch Ebola ở Tây Phi năm 2014-2016, dẫn đầu. Ryan nói rằng nhóm sẽ đặt nền móng cho nhiệm vụ quốc tế lớn hơn, tìm cách hiểu rõ "vấn đề xung quanh nguồn gốc virus cũng như mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh".

Trong khi đó, chính quyền Trung Quốc đã sa thải bí thư đảng ủy và giám đốc ủy ban y tế tỉnh Hồ Bắc, nơi 56 triệu người bị phong tỏa từ cuối tháng trước để ngăn virus lây lan. Nhà chức trách ở Vũ Hán và Hồ Bắc phải đối mặt với hàng loạt chỉ trích vì che giấu mức độ bùng phát hồi đầu tháng một. Phần lớn các trường hợp tử vong và nhiễm bệnh đều ở Hồ Bắc.

Cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượng, một trong 8 người tìm cách cảnh báo nCoV nhưng bị nhà chức trách cáo buộc lan truyền tin đồn và khiển trách, càng châm ngòi cho những kêu gọi cải cách chính trị ở Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người mô tả cuộc chiến chống virus là "cuộc chiến của nhân dân", phần lớn không xuất hiện trước công chúng từ khi dịch bệnh khởi phát và lan rộng trên cả nước. Tuy nhiên, ông Tập hôm qua đến thăm một bệnh viện ở Bắc Kinh, đeo khẩu trang và đo thân nhiệt.

Trong lúc trò chuyện với nhân viên y tế và bệnh nhân, ông Tập gọi tình hình ở Hồ Bắc "vẫn còn rất nghiêm trọng" và kêu gọi "các biện pháp quyết liệt hơn" để ngăn virus lây lan.

Huyền Lê (Theo AFP)